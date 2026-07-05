Google Maps teston sistemin e porositjes së ushqimit të drejtuar nga inteligjenca artificiale
Nëse e mendojmë dy herë, IA mund të transformojë mënyrën se si i përdorim telefonat tanë në të ardhmen e afërt.
Google ka parashikuar tashmë se si do të ishte kjo me funksionin bisedor Ask Maps dhe trajtimin e detyrave me shumë hapa të mundësuar nga Gemini.
Tani, Google Maps duket se po ndërton drejt diçkaje shumë më të fuqishme, transmeton Telegrafi.
Ndërsa gërmonte në versionin 26.27.00.941319029 të Google Maps për Android, Android Authority hasi në fragmente kodi që sugjeronin se aplikacioni së shpejti do të jetë në gjendje të porosisë ushqim ndërsa jeni pas timonit.
Kjo duket si një funksion në zhvillim e sipër. Vargjet si "Maps do të porosisë për ju - edhe kur jeni në lëvizje", "Porosit ushqim" dhe "Provoje" sugjerojnë se aplikacioni po shkon përtej rekomandimeve për të trajtuar punën e vështirë për ju.
Mekanika e saktë është ende e fshehtë, pasi kodi vetëm lë të kuptohet se si aplikacioni do t'i prezantojë përdoruesit me funksionin.
Ndërsa zhvillimi përparon, mund të presim që të shfaqen më shumë të dhëna. Kjo duke supozuar se Google nuk e braktis projektin, pasi asgjë nuk është zyrtare ende.
Me funksionin Ask Maps, Google Maps u dha përdoruesve një shije të parë të bisedës me aplikacionin ashtu siç do të bënit me një njeri.
Mund t'i bëni pyetje shumëplanëshe, të tilla si të pyesni se ku të takoheni kur miqtë tuaj ju vizitojnë pas pune për një kafshatë të shpejtë, dhe aplikacioni do të sugjerojë një vendndodhje në mes të rrugës bazuar në preferencat e kaluara, të kompletuara me një lidhje rezervimi.
Me funksionin e porosisë për të cilin flitet, aplikacioni nuk do të hartojë thjesht një plan veprimi.
Ai do t'i marrë gjërat në duart e veta, duke ju lejuar të vozisni në qetësi, ndërsa sigurohet që ushqimi juaj të jetë gati në momentin që ndaloni.
Linjat Google Pixel 10 dhe Samsung Galaxy S26 tashmë mund të përdorin Gemini për të marrë përsipër aplikacione të caktuara për rezervimin e udhëtimeve dhe porositjen e ushqimit për ta marrë me vete. Me sa duket, Google ka hedhur themelet për t'ia lënë detyrat IA-së.
Sigurisht, është ende e paqartë se si kjo do të integrohet pa probleme në Google Maps.
Ne supozojmë se do të kërkojë leje për t'u lidhur me një aplikacion për shpërndarjen e ushqimit, i cili vjen me rreziqet e veta. /Telegrafi/