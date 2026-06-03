Google lanson zbulimin e thirrjeve të rreme në aplikacionin e saj Phone
Google njoftoi sot zbulimin e thirrjeve të rreme për aplikacionin Phone by Google. Kjo ju mbron nga ajo që kompania e quan "kërcënimi në rritje i mashtrimeve të imitimit", të cilat tani përdorin deepfakes me anë të inteligjencës artificiale. Ja se si funksionojnë këto mashtrime.
Së pari, mashtruesit falsifikojnë numrin e telefonit origjinal, për shembull, të njërit prej anëtarëve të familjes suaj, "duke i drejtuar thirrjet përmes softuerit të bazuar në internet për ta bërë të duket sikur thirrja po vjen nga një kontakt i njohur", thotë Google, transmeton Telegrafi.
Pastaj ata përdorin teknologjinë deepfake me inteligjencë artificiale "lehtësisht të arritshme" për të tingëlluar tamam si "një figurë autoriteti, anëtar i familjes ose punëdhënës".
Sipas Google, ekspertët tashmë thonë se deepfakes janë bërë aq realiste sa shumica e njerëzve nuk mund t'i dallojnë më me besueshmëri nga zërat e vërtetë njerëzorë.
Dhe këtu hyn në lojë zbulimi i thirrjeve të rreme. Nëse si ju ashtu edhe personi që ju telefonon po përdorni aplikacionin Phone by Google, aplikacioni në telefonin e tyre do të komunikojë në heshtje me aplikacionin në telefonin tuaj për të konfirmuar se jeni në një telefonatë me njëri-tjetrin. Kjo ndodh përmes RCS të enkriptuar nga fillimi në fund, kështu që është "plotësisht privat".
Nëse një mashtrues përpiqet të imitojë kontaktin tuaj, ai sinjal konfirmimi do të mungojë dhe aplikacioni juaj Phone by Google do të shfaqë një paralajmërim. Kjo do t'ju ndihmojë të shmangni rënien viktimë e imitimit të thellë të rremë dhe falsifikimit të thirrjeve në kohë reale.
Funksioni do të jetë i aktivizuar si parazgjedhje, por mund të çaktivizohet në cilësimet e aplikacionit Phone by Google.
Zbulimi i thirrjeve të rreme po lançohet globalisht këtë muaj në aplikacionin Phone by Google në pajisjet që përdorin Android 12 dhe më vonë. Pajisjet e para që do ta marrin atë do të jenë Pixel-et e Google.
Nëse pajisja juaj Android përdor një aplikacion të ndryshëm parazgjedhur për telefonin, mund ta shkarkoni dhe instaloni Phone by Google nga Play Store dhe ta vendosni atë si aplikacionin tuaj parazgjedhur për telefonin për të përfituar nga kjo mbrojtje. /Telegrafi/