Gjysmëfinalja e ëndrrave – Anglia dhe Argjentina përplasen për biletën e finales
- 15/07/2026 10:06- Analizë, mungesat dhe parashikim: Gjithçka që duhet të dini për gjysmëfinalen Angli – Argjentinë
- 15/07/2026 10:05- Goal: Lionel Messi ka një armë të re më të fortë
- 15/07/2026 10:04- "Do ta gjejmë mënyrën", Tuchel i sigurt që Anglia e ndal Lionel Messin
- 15/07/2026 09:58- Lotët e Messit dhe sekreti i Argjentinës: Si Scaloni ndërtoi skuadrën që lufton për kapitenin
- 15/07/2026 09:58- Formacionet e mundshme:
- 15/07/2026 09:52- Siguri maksimale për Angli – Argjentinë: FIFA aktivizon operacionin më të madh të Botërorit 2026
- 15/07/2026 09:52- Messi synon ta plotësojë trashëgiminë e tij: Fitorja ndaj Anglisë në Botëror është pjesa që i mungon për t'u krahasuar plotësisht me Maradonën
- 15/07/2026 09:49- Argjentina i bën një kërkesë të veçantë FIFA-s para ndeshjes me Anglinë
Një nga përballjet më të shumëpritura të Kupës së Botës 2026 do të zhvillohet sonte, kur Anglia dhe Argjentina do të zbresin në fushë për të luftuar për një vend në finalen e madhe.
Anglia e Thomas Tuchel ka arritur deri në këtë fazë pas një rruge të vështirë, duke treguar karakter dhe forcë në momentet kyçe të turneut. Harry Kane vazhdon të jetë pika kryesore e sulmit, ndërsa Jude Bellingham ka konfirmuar edhe një herë se është një nga mesfushorët më dominues në futbollin botëror.
Në anën tjetër, Argjentina vjen me besimin e një skuadre që di të fitojë ndeshje të mëdha. Kampionët e botës kanë kaluar me sukses sfida të forta në fazën me eliminim direkt dhe vazhdojnë të mbështeten te magjia e Lionel Messit, i cili edhe në këtë Botëror ka qenë vendimtar me gola dhe asistime.
15/07/2026 10:06- Analizë, mungesat dhe parashikim: Gjithçka që duhet të dini për gjysmëfinalen Angli – Argjentinë
Të dy kombëtaret kanë zhvilluar paraqitje fantastike në këtë turne, ndërsa për objektiv kanë vetëm pjesëmarrjen në Botëror.
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15/07/2026 10:05- Goal: Lionel Messi ka një armë të re më të fortë
Lionel Messi ka transformuar mënyrën se si ndikon në lojë në këtë Kupë Bote, me statistika të pabesueshme që tregojnë se ai kalon pothuajse gjysmën e kohës së tij në fushë duke ecur.
Ndërsa Argjentina përgatitet për gjysmëfinalen e saj kundër Anglisë, të dhënat zbulojnë se si sulmuesi është përshtatur për të dominuar kundërshtarët dhe për të ruajtur energjinë e tij për momentet vendimtare që vendosin ndeshjet.
15/07/2026 10:04- "Do ta gjejmë mënyrën", Tuchel i sigurt që Anglia e ndal Lionel Messin
Përzgjedhësi i Anglisë, Thomas Tuchel, ka paralajmëruar se ekipi i tij është i gatshëm të gjejë mënyrën për ta ndalur Lionel Messin në përballjen e madhe ndaj Argjentinës.
Tekniku gjerman vlerësoi ndikimin e jashtëzakonshëm të Messit, duke theksuar se ai nuk është i rrezikshëm vetëm për cilësitë individuale, por edhe për mbështetjen që merr nga bashkëlojtarët.
15/07/2026 09:58- Lotët e Messit dhe sekreti i Argjentinës: Si Scaloni ndërtoi skuadrën që lufton për kapitenin
Lionel Messi po përjeton një nga Botërorët më emocionues të karrierës së tij. Pas rikthimit spektakolar të Argjentinës nga disavantazhi 2-0 ndaj Egjiptit në fazën e 1/8 së finales, kapiteni argjentinas nuk arriti t'i përmbante lotët.
Arsyeja nuk ishte vetëm kualifikimi. Messi kishte humbur një penallti dhe për disa minuta mendoi se gabimi i tij mund ta eliminonte Argjentinën. Kur skuadra përmbysi rezultatin dhe siguroi çerekfinalen, emocionet shpërthyen.
15/07/2026 09:58- Formacionet e mundshme:
Angli: Pickford; O’Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice; Gordon, Bellingham, Saka; Kane
Argjentinë: Martinez; Molina, Romero, Martinez, Tagliafico; Allister, Paredes, Fernandez, Gonzalez; Alvarez, Messi.
15/07/2026 09:52- Siguri maksimale për Angli – Argjentinë: FIFA aktivizon operacionin më të madh të Botërorit 2026
Gjysmëfinalja e Kupës së Botës mes Anglisë dhe Argjentinës, që zhvillohet të mërkurën në Atlanta, është cilësuar nga FIFA si ndeshja me rrezikun më të lartë të gjithë turneut.
Për këtë arsye, autoritetet amerikane, në bashkëpunim me homologët nga Argjentina dhe Mbretëria e Bashkuar, kanë përgatitur operacionin më të madh të sigurisë të Botërorit 2026.
15/07/2026 09:52- Messi synon ta plotësojë trashëgiminë e tij: Fitorja ndaj Anglisë në Botëror është pjesa që i mungon për t'u krahasuar plotësisht me Maradonën
Para fillimit të Kupës së Botës 2026, konsensusi i përgjithshëm ishte se Lionel Messi i kishte fituar dhe përjetuar të gjitha. Pasi praktikisht e kishte "kompletuar futbollin" katër vjet më parë në Katar, madje ekzistonte frika se në moshën 39-vjeçare ai nuk kishte më çfarë t'i shtonte trashëgimisë së tij – përveç rrezikut për ta njollosur disi atë.
Por Messi, gjatë gjithë karrierës së tij, ka bërë të duket qesharake çdo logjikë konvencionale.
15/07/2026 09:49- Argjentina i bën një kërkesë të veçantë FIFA-s para ndeshjes me Anglinë
Argjentina është akuzuar se po përpiqet të luajë lojëra psikologjike para gjysmëfinales së Kupës së Botës ndaj Anglisë, pasi thuhet se i ka paraqitur FIFA-s një kërkesë të veçantë lidhur me fanellën që do të veshë në këtë ndeshje.
Skuadra e Lionel Scalonit do të përballet me Anglinë në Atlanta të mërkurën (15 korrik), me të dyja kombëtaret që synojnë një vend në finalen e Kupës së Botës.