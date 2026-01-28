Gjykatësit nesër do të zgjedhin anëtar të Këshillit Gjyqësor nga komunitetet joshumicë
Gjyqtarët nesër do të votojnë në zgjedhje të drejtpërdrejta për një anëtar të ri të Këshillit Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve që i përkasin një komuniteti që përbën më shumë se 20 për qind të popullsisë.
Të gjithë 418 gjyqtarët e regjistruar në Regjistrin zgjedhor gjyqësor kanë të drejtë vote. Votimi fillon në orën 8 të mëngjesit dhe zgjat deri në orën 15:00 në qendrat e votimit në të gjitha gjykatat në vend, pas së cilës rezultatet do të shpallen në një seancë publike.
Në listën e kandidatëve, gjyqtarët në zgjedhje të drejtpërdrejta do të votojnë për një nga gjashtë kandidatët: Afrim Jakupi (gjyqtar i Gjykatës së Apelit Gostivar), Sadulla Izairi (gjyqtar i Gjykatës Themelore Tetovë), Ylber Hasani (gjyqtar i Gjykatës Themelore Civile Shkup), Hasan Asani (gjyqtar/kryetar i Gjykatës Themelore Tetovë), Xhemali Saiti (gjyqtar i Gjykatës Supreme) dhe Shpresa Grainca Osmani (gjyqtare e Gjykatës Themelore Penale Shkup).
Këshilli Gjyqësor zgjodhi gjyqtarin Osman Shabani, nga Gjykata e Apelit Shkup, si kryetar të Komisionit për Zbatimin e Zgjedhjeve dhe gjyqtarin nga Gjykata Themelore Penale e Shkupit, Ilija Tërpkov, si zëvendës të tij.
Këshilli Gjyqësor publikoi njoftimin për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit nga radhët e gjyqtarëve që i përkasin komunitetit që përbën më shumë se 20% të popullsisë më 20 nëntor të vitit 2025.
Zgjedhja zëvendëson gjyqtarin Hanif Zendeli, nga Gjykata e Apelit e Gostivarit, mandati gjashtëvjeçar i të cilit po skadon. Zendeli u zgjodh anëtar i Këshillit Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve që i përkasin një komuniteti që përbën më shumë se 20 për qind të popullsisë më 22 janar të vitit 2020.
Këshilli Gjyqësor përbëhet nga 15 anëtarë, tetë prej të cilëve zgjidhen nga radhët e gjyqtarëve, tre zgjidhen nga Parlamenti dhe dy anëtarë emërohen nga presidentja e shtetit. Kryetari i Gjykatës Supreme dhe ministri i Drejtësisë janë gjithashtu anëtarë pa të drejtë vote. Ata zgjidhen për një mandat prej gjashtë vitesh, me të drejtë rizgjedhjeje edhe një herë.