Gjykata ndalon ndërtimin e sallës së vallëzimit të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë
Një gjykatës ka ndaluar ndërtimin e sallës së vallëzimit të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.
Të gjitha punimet mbi tokë në projektin prej 400 milionë dollarësh të presidentit amerikan duhet të ndërpriten pas vendimit të gjyqtarit të distriktit Richard Leon.
Por puna nëntokësore mund të vazhdojë në një bunker dhe "objekte të tjera të sigurisë kombëtare" në vend, ku dikur ndodhej Krahu Lindor i Shtëpisë së Bardhë, tani i shembur.
Kjo do të thotë që ndërtuesit janë të lirë të vazhdojnë me ndërtimin e çdo bunkeri, instalimi ushtarak dhe objekti mjekësor poshtë sallës së planifikuar të vallëzimit.
Presidenti amerikan ka përdorur rrjetet sociale për të shprehur pakënaqësinë e tij ndaj vendimit të gjyqtarit.
Ai tha se Leon "ka bërë çmos për të minuar Sigurinë Kombëtare dhe për t'u siguruar që kjo Dhuratë e Madhe për Amerikën të vonohet ose të mos ndërtohet".
Avokatët e qeverisë argumentuan se projekti përfshin karakteristika kritike sigurie për t'u mbrojtur nga një sërë kërcënimesh të mundshme, duke përfshirë dronët, raketat balistike dhe rreziqet biologjike.
Por gjykatësi nuk u pajtua.
Administrata Trump njoftoi se do ta çojë vendimin në Gjykatën e Apelit të SHBA-së që Qarku i Distriktit të Kolumbias ta shqyrtojë. /Telegrafi/