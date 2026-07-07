Gjykata franceze mbështet dënimin e Le Pen për mashtrim, duke kërcënuar kandidimin presidencial të vitit 2027
Një gjykatë apeli në Paris ka mbështetur një dënim për mashtrim kundër udhëheqëses së partisë së ekstremit të djathtë, Tubimi Kombëtar, Marine Le Pen, duke kërcënuar kandidaturën e saj për presidencën në vitin 2027.
Gjyqtarja e dënoi Le Pen me një ndalim 15-mujor nga detyra, përfshirë një vit mbajtjen e një byzylyku elektronik, transmeton Telegrafi.
Gjyqi i parë vitin e kaluar e gjeti Le Pen, së bashku me 24 ish-ligjvënës evropianë, asistentë dhe kontabilistë, si dhe vetë partinë anti-imigracion, fajtorë për operimin e një sistemi nga viti 2004 deri në vitin 2016 për të përdorur fondet e Parlamentit Evropian për të punësuar stafin e RN në Francë.
Gjykata e dënoi Le Pen me një ndalim pesëvjeçar nga detyrat publike dhe katër vjet burg, me dy vjet të pezulluara.
Le Pen pretendoi se partia e saj ishte viktimë e një "gjuetie shtrigash" dhe disa mbështetës u dërguan gjyqtarëve kërcënime me vdekje. Le Pen, partia dhe 10 të tjerë apeluan.
Gjatë gjyqit të apelit, ajo mohoi se RN kishte një sistem për të përvetësuar fondet e Parlamentit Evropian dhe ka thënë se partia e saj veproi me "besim të plotë".
Por prokurorët pretenduan se ajo “profesionalizoi” një mënyrë për të devijuar fondet e BE-së, të prezantuar për herë të parë rastësisht nga babai i saj i ndjerë, bashkëthemeluesi i partisë Jean-Marie Le Pen, pasi ajo mori udhëheqjen e saj nga ai në vitin 2011. /Telegrafi/