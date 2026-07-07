ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një gjykatë apeli në Paris ka mbështetur një dënim për mashtrim kundër udhëheqëses së partisë së ekstremit të djathtë, Tubimi Kombëtar, Marine Le Pen, duke kërcënuar kandidaturën e saj për presidencën në vitin 2027.

Gjyqtarja e dënoi Le Pen me një ndalim 15-mujor nga detyra, përfshirë një vit mbajtjen e një byzylyku elektronik, transmeton Telegrafi.

Gjyqi i parë vitin e kaluar e gjeti Le Pen, së bashku me 24 ish-ligjvënës evropianë, asistentë dhe kontabilistë, si dhe vetë partinë anti-imigracion, fajtorë për operimin e një sistemi nga viti 2004 deri në vitin 2016 për të përdorur fondet e Parlamentit Evropian për të punësuar stafin e RN në Francë.

Gjykata e dënoi Le Pen me një ndalim pesëvjeçar nga detyrat publike dhe katër vjet burg, me dy vjet të pezulluara.

Le Pen pretendoi se partia e saj ishte viktimë e një "gjuetie shtrigash" dhe disa mbështetës u dërguan gjyqtarëve kërcënime me vdekje. Le Pen, partia dhe 10 të tjerë apeluan.

Gjatë gjyqit të apelit, ajo mohoi se RN kishte një sistem për të përvetësuar fondet e Parlamentit Evropian dhe ka thënë se partia e saj veproi me "besim të plotë".

Por prokurorët pretenduan se ajo “profesionalizoi” një mënyrë për të devijuar fondet e BE-së, të prezantuar për herë të parë rastësisht nga babai i saj i ndjerë, bashkëthemeluesi i partisë Jean-Marie Le Pen, pasi ajo mori udhëheqjen e saj nga ai në vitin 2011. /Telegrafi/

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