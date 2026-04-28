Gjykata e Mynihut: Burri që dëmtoi Porsche-n për t'i shpëtuar qenve nuk është përgjegjës për dëmin
Një shofer shpërndarjeje që hipi mbi një Porsche Cayenne pasi u tremb nga qentë nuk është i detyruar të paguajë për dëmin që rezultoi, tha të hënën një gjykatë e Mynihut.
Dy dalmatë dolën nga dera e përparme e një shtëpie ku ai po shpërndante, duke e bërë burrin e paidentifikuar të ngjitej mbi kapakun e motorit Porsche të parkuar jashtë, tha Gjykata e Qarkut të Mynihut në një deklaratë, transmeton Telegrafi.
Incidenti i shtatorit 2024 në Freising në veri të Mynihut shkaktoi dëme me vlerë më shumë se 2,700 euro në gërvishtje dhe gropëza në kapakun e motorit, tha ankuesi.
Çështja arriti në gjykatë pasi shoferi i shpërndarjes dhe punëdhënësi i tij refuzuan të mbulonin koston e riparimeve.
Duke gjetur në favor të tyre, gjykata vendosi se nuk ishte e sigurt nëse dëmi erdhi nga shoferi i trembur, duke vënë në dukje se fotot e dëmit duket se ishin bërë disa muaj pas incidentit.
Ankuesi duhet të kishte kontrolluar qentë e tij dhe të dinte se një shofer shpërndarjeje do të kalonte, shtoi gjykata.
Qentë ishin rreth tre deri në katër metra larg shoferit dhe nuk ishin agresivë, thanë pronari i makinës dhe një dëshmitar, por gjykata tha se kjo nuk e lironte burrin nga detyra e tij për të kontrolluar kafshët e tij shtëpiake.
Lehjet dhe vrapimi drejt shoferit ishin të mjaftueshme për të shkaktuar një refleks ikjeje, vendosi gjykata. /Telegrafi/