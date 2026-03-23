Gjykata e dënoi sërish me 20 muaj burg pronarin e kompanisë “Besa Trans”, Bekim Haxhiu
Përfundoi rigjykimi për rastin “Besa Trans”. Gjykata Penale e Shkupit sërish e shpalli fajtor pronarin e kompanisë Bekim Haxhiu për falsifikim të certifikatës së licencës dhe sërish e dënoi me 20 muaj burg. Ndërkohë kompania obligohet të japë 800 mijë denarë.
Rasti nuk ka të bëjë me aksidentin, por falsifikim të certifikatës së licencës për autobusin e aksidentuar në Bullgari në nëntor të vitit 2021 ku humbën jetën 45 persona dhe 7 të tjerë u lënduan. Ashtu si në gjykimin e parë, palët qëndruan në pozitat e tyre. Në fjalët përfundimtare, organi i akuzës kërkoi dënimin e Bekim Haxhiut dhe kompanisë “Besa Trans”, pasi autobusi i aksidentuar ka kaluar kufirin me certifikatë licence të falsifikuar, njofton Alsat.mk.
“Mbetem në tërësi në akuzën e precizuar, pasi i akuzuari e ka kryer veprën penale. Për çdo autobus është dashur të ketë licencë. Autobusi nuk ka pasur certifikatë licence dhe as është dorëzuar kërkesë për nxjerrjen e certifikatës. Autobusi ka dalë jashtë shtetit me certifikatë licence të autobusëve tjerë”, tha prokurori Zoran Zdravev.
Megjithatë Bekim Haxhiu mohon fajin. Avokati i tij Asmir Alispahiq, përsëriti teorinë e rastit që nuk ka falsifikim, meqë sipas tyre, për të pasur falsifikim, duhet që dikush të krijojë një dokument të rrejshëm. Ndërsa mungesën e certifikatës e arsyetuan me rrethanat e kohës.
“Pronari nuk e ka ditur se do t’i kërkohet certifikata e licencës, pasi asnjëherë asnjë doganier nuk e ka kërkuar. Nuk bëhet fjalë për paramendim apo qëllim që të manipulohet sistemi. E vetmja, bëhet fjalë për rrethana komplekse pasi gjatë asaj periudhe nuk janë dhënë certifikata të licencave edhe për shkak të koronës, por edhe për shkak të hetimit të ish sekretarit të Qeverisë Dragi Rashkovski, për çka shumë institucione ishin në hetim”, tha avokati i Bekim Haxhiut, Asmir Alispahiq.
Vendimi nuk është i plotfuqishëm, palët kanë drejtë të ankohen në Apel. Tragjedia e Bullgarisë, mbetet ndër më të rëndat në historinë e vendit, ndërsa familjarët, por edhe opinioni vazhdimisht kanë kërkuar përgjegjësi. Bullgaria hapi hetim për arsyet e aksidentit, megjithatë i mbylli pa asnjë të akuzuar, pasi sipas tyre fajtor ka qenë shoferi që ka humbur jetën në aksident, sepse ka lëvizur mbi shpejtësinë e lejuar, në kushte të papërshtatshme të rrugës. Ndërkohë, kompania që ka kontrolluar teknikisht autobusin e aksidentuar, ndodhet nën masa hetuese përfshi këtu edhe ministrin e Brendshëm të asaj kohe, Oliver Spasovski i cili sipas procesverbalit, kontrollin teknik e kishte mbyllur vetëm disa ditë pas aksidentit. /Alsat/