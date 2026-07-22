Gjorgjievski: Komunat do të formojnë komisione për raportimin e dëmeve nga moti i keq
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, njoftoi se sot ka mbajtur takim koordinues me kryetarët e komunave të Shkupit dhe me Shtabin e Krizave të Qytetit të Shkupit, ku janë shqyrtuar dëmet dhe pasojat nga moti i rëndë që dje goditi kryeqytetin.
Sipas Gjorgjievskit, komunat e Shkupit do të formojnë komisione para të cilave qytetarët do të mund t’i raportojnë dëmet e shkaktuara nga moti i keq. Në koordinim me Qytetin e Shkupit do të kryhet vlerësim profesional i dëmeve të raportuara, pas së cilës, në përputhje me rregullativën ligjore dhe mundësitë e disponueshme, do të nisë procedura për mbështetjen e qytetarëve në sanimin e objekteve të banimit të dëmtuara.
Ai paralajmëroi se me kryetarët e komunave është arritur marrëveshje që inspektorët komunalë të ndërtimit, inspektorët e banimit dhe shërbimet e tjera kompetente të kryejnë kontrolle të shtuara dhe të rrepta në të gjitha objektet ku moti i keq ka shkaktuar dëme në konstruksionet e çative.
“Do të kontrollohen të gjitha objektet me çati të dëmtuara për të konstatuar arsyet e dëmeve të shkaktuara, duke pasur parasysh se mirëmbajtja e tyre është obligim i këshillave të banorëve”, theksoi Gjorgjievski.
Ai nënvizoi se të gjitha kapacitetet e disponueshme janë vënë në funksion për t’u përballur me pasojat e motit të keq dhe kujtoi se Qyteti i Shkupit disponon edhe me fond solidariteti, në të cilin janë siguruar mjete për kompensimin e qytetarëve në situata të tilla.
Gjorgjievski u shprehu mirënjohje ekipeve të ndërmarrjeve publike dhe Brigadës së Zjarrfikësve për reagimin e shpejtë pas motit të keq, duke theksuar se pastrimi i terrenit do të vazhdojë derisa pasojat të sanohen plotësisht dhe të sigurohet siguria e qytetarëve.