Gjorgjievski: Do të kontrollohen të gjitha ndërtesat e dëmtuara nga stuhia
Kryetari i Bashkisë së Shkupit, Orce Gjorgjievski, njoftoi kontrolle të intensifikuara inspektuese pas stuhisë që goditi kryeqytetin, me qëllim parandalimin e incidenteve të ngjashme me strukturat e çative të dëmtuara.
Ai deklaroi se të gjitha komunave të Shkupit që kanë inspektor ndërtimi dhe inspektorë banesash u është dërguar një direktivë për të kryer inspektime të rrepta, ndërsa Qyteti i Shkupit do të përfshihet me shërbimet e tij të inspektimit brenda juridiksionit të tij.
“Unë u kam dhënë një direktivë të qartë të gjitha komunave të Shkupit që kanë inspektor ndërtimi dhe inspektorë banesash, dhe ne, me shërbimet tona të tjera të inspektimit, do të ndihmojmë në kryerjen e kontrolleve të rrepta, para së gjithash në vendet ku janë vërejtur anomali të tilla”, tha Gjorgjievski.
Sipas tij, komunat nuk kanë personel dhe kapacitete teknike të mjaftueshme për të kontrolluar të gjitha ndërtesat e banimit vetë, prandaj edhe menaxherët e ndërtesave duhet të marrin pjesë në përgjegjësi.
Gjorgievski beson se kompanitë përgjegjëse për mirëmbajtjen e ndërtesave të banimit duhet të kontrollojnë rregullisht gjendjen e çative dhe të përgatisin raporte, të cilat do të sigurojnë llogaridhënie më të madhe dhe zbulim në kohë të rreziqeve të mundshme.
Ai kujtoi se disa nga çatitë e dëmtuara gjatë stuhisë së fundit ishin në ndërtesa më të vjetra të ndërtuara dekada më parë, çatitë e të cilave nuk u rinovuan kurrë.
Lidhur me kompensimin, kryetari i bashkisë u bëri thirrje qytetarëve që pësuan dëme materiale ta raportojnë atë në komunën e tyre dhe në Ministrinë e Brendshme. Pas vlerësimit të komisioneve komunale, raportet do t'i dorëzohen Qeverisë, e cila do të vendosë për pagesën e kompensimit në përputhje me procedurat ligjore.
Stuhia që goditi Shkupin më 21 korrik shkaktoi dëme në disa ndërtesa banimi dhe publike, pas së cilës shërbimet e menaxhimit të krizave dhe mbrojtjes dhe shpëtimit u aktivizuan në disa komuna të Shkupit.