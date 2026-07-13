Gjobitet me 400 euro personi që i mundësoi një 12-vjeçari të drejtonte automjetin në Malishevë
Policia Rajonale në Gjakovë ka identifikuar dhe ka ndëshkuar një person i cili i kishte mundësuar një fëmije 12-vjeçar të drejtonte automjetin në rrugën "Ibrahim Mazreku" në Malishevë.
Sipas Policisë, rasti është zbuluar pas një video-incizimi të dërguar nga qytetarët përmes postës elektronike në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakovë, ku shihej një person madhor duke e lejuar fëmijën të ulej në ulësen e shoferit dhe të drejtonte automjetin, ndërsa vetë e regjistronte ngjarjen.
"Si rezultat i bashkëpunimit me qytetarët, më datë 09.07.2026, Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë ka pranuar një video-incizim përmes postës elektronike ku shihej një person madhor në rrugën 'Ibrahim Mazreku' në Malishevë, që i kishte mundësuar fëmijës së moshës 12-vjeçare të ulej në ulësen e parë të automjetit, në ulësen e shoferit, për ta drejtuar atë", thuhet në njoftimin e Policisë.
Pas veprimeve operative dhe hetimore nga Stacioni Policor në Malishevë, personi është identifikuar dhe ndaj tij janë ndërmarrë masa ligjore në bazë të Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor.
Policia ka bërë të ditur se ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 400 eurosh, pesë pikë negative dhe masë mbrojtëse me ndalim të drejtës së ngasjes për të gjitha mjetet motorike në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh.
Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë ka apeluar te prindërit dhe të gjithë drejtuesit e automjeteve që të tregohen të përgjegjshëm dhe të mos lejojnë personat e mitur apo të paautorizuar të drejtojnë automjete.
Sipas Policisë, lejimi i ngasjes nga personat pa autorizim nuk përbën vetëm shkelje ligjore, por paraqet rrezik serioz për jetën e tyre dhe për sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion. /Telegrafi/