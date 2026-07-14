Gjithçka gati për edicionin e 5-të të festivalit ndërkombëtar „N'Karadak Krisin Tupanat” – zbulohet agjenda e plotë dhe shtetet pjesëmarrëse
Edicioni i pestë i Festivalit Ndërkombëtar të Folklorit, Valleve dhe Riteve, "N'Karadak Krisin Tupanat”, do të hapë siparin e tij nga data 28 korrik deri më 2 gusht 2026, duke shndërruar sheshet e disa prej qyteteve kryesore të Kosovës në qendra të kulturës dhe traditës botërore.
Ky festival, i cili këtë vit shënon 5-vjetorin e themelimit, do të mbledhë ansamble të ndryshme folklorike nga mbarë bota nën moton: "Kultura është misioni ynë, Kosova është krenaria jonë”.
Agjenda e plotë e aktiviteteve sipas qyteteve:
• Ferizaj (28 Korrik 2026) – Sheshi i Qytetit;
Parada fillon në ora 19:30, ndërsa koncerti qendror mbahet në ora 20:00.
• Kamenicë (29 Korrik 2026) – Sheshi i Qytetit;
Parada fillon në ora 19:30, ndjekur nga koncerti në ora 20:00.
• Gjilan (30 Korrik 2026) – Sheshi i Qytetit;
Parada është caktuar për në ora 19:30, ndërsa koncerti nis në ora 20:00.
• Viti (31 Korrik – 1 Gusht 2026) – Sheshi i Qytetit;
Në qytetin e Vitisë aktivitetet shtrihen në dy ditë, ku parada do të nisë në ora 19:30, ndërsa koncertet do të fillojnë në ora 20:30.
Në këtë përvjetor jubilar marrin pjesë grupe artistike nga 12 shtete të ndryshme: Luksemburgu, Peruja, Panama, Polonia, Portugalia, Meksika, Qiproja e Veriut, Turqia, Egjipti, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ngjarja organizohet nën patronazhin e CIOFF-it dhe mbështetet nga komunat përkatëse si dhe sponsorët lokalë. /Telegrafi/