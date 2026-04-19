Gjilani dhe Dukagjini duan të kthehen te fitoret, formacionet zyrtare
Gjilani është nikoqir i Dukagjinit në kuadër të xhiros së 29-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat kanë objektiva të ndryshme, me Gjilanin që kërkon Evropën dhe Dukagjini mbijetesën.
Vendasit duan tre pikët për t'u rikthyer në pozitën e tretë, në anën tjetër klinasit kanë udhëtuar për mos t'u mposhtur.
Formacionet zyrtare:
Gjilani: Kolaj, Thaqi, Krivanjeva, Zebic, Boshnjaku, Bilali, Taipi, Prapashtica, Basa, Bilalli, Jarovic.
Dukagjini: Lekaj, Pllana, Iseni, Basri, Hugo, Bardhoku, Xhemajli, Gashi, Mërlaku, Isufi,Berisha. /Telegrafi/
