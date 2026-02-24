Gjiganti francez mendon ta kthejë Edon Zhegrovën në Ligue 1
Edon Zhegrova, mund të rikthehet në elitën e futbollit francez, ku sipas mediumit italian “Mediafoot”, interesim për shërbimet e tij ka shfaqur Olympique Marseille.
Klubi francez që ishte afër Zhegrovës në verë, po planifikon ndryshime në repartin ofensiv për sezonin e ardhshëm.
Raportohet se drejtuesit e klubit nga Ligue 1 janë duke monitoruar disa opsione në treg, ndërsa situata e Zhegrovës vlerësohet si një rast i favorshëm.
“Marseille po përgatit riorganizim në sulm dhe po ndjek me vëmendje zhvillimet që lidhen me lojtarë nga Serie A. Rasti i Zhegrovës është ndër më të rëndësishmit”, shkruan “Mediafoot”.
Blerja e Edon Zhegrovës dhe një sulmuesi tjetër mund t’i kushtojnë drejtuesit të Juvenusit me vendin e punës
26-vjeçari e njeh mirë kampionatin francez, pasi më herët pati paraqitje të suksesshme me LOSC Lille. Ai u transferua te Juventus vitin e kaluar dhe ka kontratë me klubin torinez deri në qershor të vitit 2030.
Megjithatë, Zhegrova nuk duket të jetë në planet e trajnerit aktual të Juventusit, Luciano Spalletti.
Që nga transferimi i tij në Itali, ai ka regjistruar vetëm 374 minuta lojë në të gjitha garat, çka ka shtuar spekulimet për një largim të mundshëm gjatë afatit të ardhshëm kalimtar. /Telegrafi/