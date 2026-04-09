Gjesti që po bën xhiron e rrjetit: Vitinha i dorëzon fanellën e premtuar yllit të Liverpoolit pas 20 minutash pritje
Mesfushori i Paris Saint-Germain, Vitinha, bëri përshtypje me një lëvizje pas fitores 2-0 të ekipit të tij ndaj Liverpoolit mbrëmë në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Konkretisht, përfaqësuesi portugez u filmua duke pritur për 20 minuta pranë vijës anësore për të shkëmbyer fanellat me talentin adoleshent të Liverpoolit, Trey Nyoni.
Me sa duket, Vitinha i premtoi 18-vjeçarit fanellën e tij gjatë ndeshjes çerekfinale të Ligës së Kampionëve dhe ishte i vendosur ta mbante fjalën.
Kujtojmë që Vitinha e filloi karrierën e tij te Porto dhe u transferua te PSG në vitin 2022 në një transferim me vlerë 41.5 milionë euro.
Vitinha a attendu 20 minutes après le match, juste pour tenir sa promesse envers Trey Nyoni (18 ans) et échanger son maillot avec lui comme il le lui avait promis pendant le match.
— !£ ǥ ƶ ø n! 🐐 (@kb_Egzon) April 8, 2026
PSG fitoi shumë herë me Vitinhan që kur ai u promovua në një nga mesfushorët më të mirë në botë, i cili luan rregullisht edhe për ekipin kombëtar portugez.
Nga ana tjetër, Nyoni u rrit në përzgjedhjet e të rinjve të Leicester, nga ku mbërriti midis juniorëve të Liverpool tre vjet më parë. Ai ka qenë anëtar i ekipit të parë të ‘Të Kuqve’ nga ‘Anfield’ që nga viti i kaluar./Telegrafi/