Gjermania regjistron nivelin më të ulët të lindjeve që nga Lufta e Dytë Botërore
Në Gjermani është shënuar një rënie e ndjeshme e lindshmërisë, duke arritur në vitin 2025 nivelin më të ulët që nga periudha e Luftës së Dytë Botërore.
Sipas të dhënave të publikuara, gjatë këtij viti kanë lindur rreth 654 mijë fëmijë, ndërsa mbi 1 milion persona kanë ndërruar jetë, duke thelluar edhe më tej bilancin negativ demografik të vendit.
Kjo rënie nuk është një fenomen i izoluar, por pjesë e një trendi afatgjatë. Statistikat tregojnë se lindjet kanë rënë për katër vite radhazi, duke reflektuar ndryshime të thella sociale, ekonomike dhe demografike në shoqërinë gjermane.
Faktorë të tillë si kostot e larta të jetesës, pasiguria ekonomike dhe ndryshimi i prioriteteve familjare po ndikojnë drejtpërdrejt në vendimet për të pasur fëmijë.
Rënia më e theksuar e lindjeve është regjistruar në rajonet lindore të Gjermanisë, të cilat historikisht kanë pasur edhe sfida të tjera demografike pas ribashkimit të vendit.
Në kontrast, vetëm Hamburgu ka shënuar një rritje të lehtë të numrit të lindjeve, duke u veçuar si një nga pak përjashtimet në trendin e përgjithshëm negativ.
Ekspertët paralajmërojnë se kjo situatë mund të ketë pasoja afatgjata për tregun e punës, sistemin e pensioneve dhe strukturën e përgjithshme të popullsisë, pasi plakja demografike po përshpejtohet.
Tendenca të ngjashme po vërehen edhe në shumë vende të tjera evropiane, ku rënia e lindjeve është bërë një sfidë e përbashkët dhe një nga çështjet kryesore të politikave sociale në dekadat e ardhshme. /Telegrafi/