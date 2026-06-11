Gjermania dhe Franca ndalin projektin e përbashkët për aeroplan luftarak, reagon Merz
Kancelari gjerman, Friedrich Merz ka bërë të ditur se Gjermania dhe Franca nuk do të vazhdojnë më me ndërtimin e një avioni të përbashkët luftarak në kuadër të projektit FCAS, pas dështimit të kompanive të përfshira për të arritur një marrëveshje.
Sipas Merz, ai dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë zhvilluar muaj të tërë përpjekjesh dhe një proces ndërmjetësimi për të afruar palët industriale, por në fund është konstatuar se nuk ka pasur mundësi për kompromis.
“Arritëm në vlerësimin e përbashkët se kompanitë nuk mund të gjenin një gjuhë të përbashkët për ndërtimin e një avioni luftarak të përbashkët. Ne e pranojmë këtë realitet,” ka deklaruar Merz.
Ai shtoi se, për këtë arsye, është vendosur që të mos vazhdohet më me projektin në formën e tij aktuale. Megjithatë, sipas tij, ky zhvillim heq një bllokadë të gjatë dhe hap mundësi të reja për industrinë e mbrojtjes për të zhvilluar teknologji moderne ushtarake përmes rrugëve alternative.
Pavarësisht këtij vendimi, thelbi i programit FCAS do të vazhdojë si një “Sistem i sistemeve” evropian, që mbetet një projekt i përbashkët gjermano-francez në fushën e mbrojtjes.
Ministrat e mbrojtjes të dy vendeve pritet të paraqesin propozime për zbatimin e këtij riorientimi para takimit të ardhshëm të qeverive gjermano-franceze që do të mbahet në Gjermani në muajin korrik. /Telegrafi/