Gjenerata e tretë e SUV-it të suksesshëm: Audi Q7 i ri bashkon shkathtësinë dhe performancën
Me Q7-in e ri, Audi vazhdon të ndërtojë mbi trashëgiminë e tij jashtëzakonisht të suksesshme në segmentin SUV. Gjenerata e tretë e këtij modeli të suksesshëm dëshmon të jetë një shoqërues i gjithanshëm - po aq i gatshëm për biznes dinamik të përditshëm, udhëtime të relaksuara fundjave ose aventura të gjata në rrugë të hapur.
Q7 vendos standarde të reja në aspektin e hapësirës, dinamikës së drejtimit, rehatisë dhe teknologjisë. E njëjta gjë vlen edhe për dizajnin e tij të jashtëm dallues, i cili dallohet nga një siluetë e fuqishme dhe teknologjia mahnitëse e dritës dixhitale. I disponueshëm me pesë, gjashtë ose shtatë vende, Q7 ofron shkathtësi dhe praktikë maksimale në përdorimin e përditshëm. Pasagjerët do të shijojnë brendësinë e bollshme, e cila përfshin gjithashtu një çati panoramike të ndriçuar me mundësinë e ndryshimit të transparencës.
Nën kapakun e motorit është një motor nafte V6 3.0 litra që zhvillon 220 kW (299 PS) ose 180 kW (245 PS), në kombinim me teknologjinë MHEV plus. Sistemi përfshin një gjenerator të fuqisë që përkohësisht siguron 18 kW (24 PS) shtesë për performancë të rritur. Përveç kësaj, kompresori me motor elektrik mundëson përshpejtim të fuqishëm që nga fillimi.
“Për më shumë se 20 vjet, Audi Q7 ka përfaqësuar SUV-in perfekt premium. Me gjeneratën e tij të re, ne po vazhdojmë këtë mision. Ai kombinon dizajn sportiv dhe të fuqishëm me një brendësi jashtëzakonisht të gjithanshme, materiale të nivelit të lartë dhe një gamë të gjerë teknologjish”, tha CEO i Audi-t, Gernot Döllner.
“Konfigurimi fleksibil me deri në shtatë vende, çatia e madhe panoramike që krijon një ndjesi hapësire dhe materialet me cilësi të lartë, të koordinuara me kujdes, theksojnë më tej karakterin e tij premium. Performanca e sigurt, e mbështetur nga ngasja e fuqishme me teknologjinë MHEV plus dhe sistemin quattro me tërheqje në të gjitha rrotat, e bëjnë Q7-in e ri një SUV të vërtetë gjithëpërfshirës – ideal për udhëtime pune, udhëtime familjare dhe kohë të lirë".
Pavarësisht sipërfaqes, Audi Q7 ka qenë kombinimi perfekt i performancës së dallueshme quattro dhe praktikës së lartë në përdorim të përditshëm që nga viti 2005. Me gjeneratën e re, Audi po i zhvillon më tej këto cilësi. Falë përmasave të saj mbresëlënëse, vijës së lartë anësore dhe pjesës së përparme dalluese me grilën e dallueshme Singleframe, Q7 i ri lë një përshtypje të fuqishme në rrugë.
Brenda, pasagjerët përshëndeten nga një kabinë e bollshme me një nivel të jashtëzakonshëm rehatie. Si standard, Q7 është i pajisur me pesë vende. Për herë të parë, dy vende individuale në rreshtin e dytë ofrohen gjithashtu si opsion. Në kombinim me dy vende të tjera në rreshtin e tretë, Q7 transformohet në një makinë me gjashtë vende, duke theksuar më tej ndjesinë dhe rehatinë e "business class" në udhëtime të gjata.
Për ata që kanë nevojë për praktikë maksimale, konfigurimi popullor me shtatë vende është ende i disponueshëm, i cili mundëson instalimin e tre vendeve për fëmijë. Të gjitha vendet janë të rregullueshme elektrikisht. Në nivelin më të lartë të pajisjeve, një çati e madhe panoramike e ndriçuar me mundësinë e ndryshimit të transparencës lë një përshtypje të veçantë.
Prakticiteti përmirësohet më tej nga ndarjet e shumta të magazinimit në dyer dhe një konsolë e re qendrore. Ai përmban sipërfaqe elegante dekorative dhe lejon karikimin pa tel të dy telefonave inteligjentë sipas standardit Qi2, si dhe mbajtëse gotash ekstra të mëdha.
Versioni me pesë vende ka ndarje bagazhi deri në 806 litra. Duke palosur rreshtin e dytë të vendeve, kapaciteti rritet në një shifër mbresëlënëse prej 2,075 litra. Në versionin me shtatë vende, 722 litra hapësirë bagazhi janë të disponueshme pas rreshtit të dytë, ndërsa vëllimi maksimal pas rreshtit të parë arrin në 1,980 litra.
Teknologjia e ndriçimit luan një rol veçanërisht të rëndësishëm në pamjen e Q7 të ri. Dritat opsionale dixhitale Matrix LED me module mikro-LED përdorin teknologji që mundëson projektimin direkt të modeleve të dritës me rezolucion të lartë, duke hapur mundësi të reja për shpërndarjen adaptive të dritës dhe funksione të avancuara të asistencës në drejtim.
Në pjesën e pasme, gjenerata e tretë e dritave dixhitale OLED ofron ndriçim komunikimi dhe nënshkrim aktiv dixhital të dritës. Audi Q7 ofron zgjedhje deri në tetë nënshkrime të ndryshme dixhitale të dritës për dritat e përparme dhe dritat e pasme. Falë numrit më të madh të segmenteve në panelet OLED, krijohen efekte mbresëlënëse tre-dimensionale të dritës.
Ndriçimi i projeksionit në dyer është gjithashtu një veçori e re. Kur hapet dera e shoferit ose e pasagjerit përpara, një romb i bardhë projektohet në dysheme, duke mirëpritur pasagjerët dhe duke ndriçuar afrimin ndaj automjetit.
Audi po integron më tej funksionet e ndriçimit me sistemet e asistencës në drejtim. Për shembull, nëpërmjet dritave të udhëzimit të korsisë dhe orientimit, informacioni i rëndësishëm nga asistentët shfaqet direkt në fushën e shikimit të shoferit, me një lidhje të qartë vizuale me mjedisin përreth. Kjo rrit më tej sigurinë në drejtim.
Sinjalet e përparuara të kthesës janë të parat e këtij lloji. Natën, një sinjal i stilizuar projektohet në tokë në sinkron me sinjalet dinamike të kthesës përpara dhe prapa, duke njoftuar përdoruesit e tjerë të rrugës, siç janë çiklistët, për ndryshimet e korsisë ose kthesën.
Q7 gjithashtu përmban një gamë të gjerë sistemesh asistence, duke përfshirë asistentin adaptues të drejtimit plus, i cili mbështet shoferin gjatë përshpejtimit, frenimit, ruajtjes së shpejtësisë, distancës dhe pozicionit të korsisë. Kjo e bën drejtimin dukshëm më të lehtë, veçanërisht në distanca të gjata.
Funksioni i parkimit i trajnuar i lejon automjetit të mësojë manovra individuale parkimi, ndërsa asistenca e re e kthimit mbrapsht ofron ndihmë shtesë kur del nga rrugicat pa krye dhe hapësirat e ngushta. Q7 i ri do të jetë i disponueshëm me një motor nafte V6 3.0 litra që ofron 220 kW (299 PS) dhe 630 Nm çift rrotullues ose 180 kW (245 PS) dhe 500 Nm. Motori është i pajisur me teknologjinë MHEV plus dhe një kompresor të drejtuar elektrikisht që ofron përgjigje të menjëhershme të gazit.
Teknologjia MHEV plus, në kombinim me gjeneratorin e gjeneratës së re të sistemit të fuqisë, ofron një mbështetje shtesë prej 18 kW (24 PS) për sistemin e transmisionit. Motori V6 ofron kështu nisje të fuqishme dhe efikasitet të lartë në drejtim.
Si standard, Q7 vjen me një transmision tiptronic me tetë shpejtësi dhe sistem të përhershëm të tërheqjes në të gjitha rrotat quattro me një diferencial të ri qendror me rrëshqitje dhe parangarkesë të kufizuar. Kjo lejon tërheqje të përmirësuar, përgjigje më të saktë në drejtim dhe një përvojë drejtimi edhe më dinamike, por të qëndrueshme.
Pezullimi standard me sustë çeliku ofron një shkallë të lartë komoditeti. Pezullimi adaptiv me ajër dhe pezullimi adaptiv me ajër sport me amortizim të kontrolluar janë në dispozicion si opsione, të cilat rrisin më tej shkathtësinë dhe shkathtësinë e automjetit.