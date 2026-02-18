Gjeneralmajori i Gardës Kombëtare të Iowa-s, Osborn uron Kosovën në 18-vjetorin e pavarësisë
Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka pranuar një letër urimi nga Gjeneral Majori Stephen Osborn i Gardës Kombëtare të Iowa-s, me rastin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
Në mesazhin e tij, Gjeneral Majori Osborn ka përcjellë urimet më të përzemërta për Osmanin dhe qytetarët e vendit, duke vlerësuar rrugëtimin shtetformues të Kosovës dhe përparimin e arritur ndër vite.
Ai ka shprehur vlerësim të veçantë për partneritetin e qëndrueshëm ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar bashkëpunimin e ngushtë në fushën e sigurisë, me theks të posaçëm në avancimin dhe modernizimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK).
Sipas tij, zhvillimi profesional dhe rritja e kapaciteteve ndërvepruese në kuadër të planit të tranzicionit përbëjnë një kontribut të rëndësishëm për të ardhmen e sigurt të Kosovës dhe stabilitetin rajonal.
Gjeneral Majori Osborn ka rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur të Gardës Kombëtare të Iowa-s për zhvillimin e mëtejmë të Kosovës, duke i përcjellë Presidentes dhe qytetarëve urimet më të mira me rastin e kësaj dite të shënuar shtetërore. /Telegrafi/