Gjenerali i Iranit shfaqet publikisht para funeralit të Khameneit
Një gjeneral iranian në krye të Gardës Revolucionare paraushtarake të Iranit ka dalë nga vendi i fshehjes, ndërsa Teherani përgatitet për funeralin e udhëheqësit të tij të ndjerë suprem, Ajatollah Ali Khamenei, i cili është planifikuar të zgjasë disa ditë.
Fotot e mediave shtetërore iraniane treguan gjeneralin Ahmad Vahidi duke marrë pjesë në një takim për funeralin e 86-vjeçarit, dhe më pas duke u ulur pranë arkivolit të tij.
Gjenerali Vahidi besohet të jetë pjesë e një klike të vogël në kontakt me udhëheqësin e ri suprem të Iranit, Ajatollah Mojtaba Khamenei, i cili mbetet i fshehur pasi thuhet se është plagosur në sulmet izraelite që vranë të atin në momentet e para të luftës më 28 shkurt.
Gjenerali nuk ishte parë publikisht për javë të tëra para se të fillonte lufta në Iran.
Këtë mëngjes, forcat e sigurisë e mbajtën arkivolin e Khameneit në duar.
Udhëheqësit fetarë më pas ecën pranë arkivolit të tij, si dhe atyre të anëtarëve të familjes së tij të vrarë në sulm.
Nga nesër, Irani do të mbajë një funeral njëditor për Khamenein, me trupin e tij që do të transportohet në qytete si në Iran ashtu edhe në Irakun fqinj. /Telegrafi/