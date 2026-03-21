Gjendet trupi i dekompozuar i një gruaje në Koçan, Prokuroria jep detaje
Një ngjarje rrëqethëse ka alarmuar sot autoritetet dhe banorët e komunës së Zërnocit, në rajonin e Koçanit. Trupi i pajetë i një gruaje është gjetur paraditen e sotme, rreth orës 10:40, në afërsi të Lumit të Zërnocit, në vendin e quajtur “Goshevski Orev”.
Lajmi është konfirmuar zyrtarisht nga Ministria e Punëve të Brendshme (Sektori për Punë të Brendshme Shtip).
Sipas policisë, trupi i pajetë është gjetur në fazë të dekompozimit. Menjëherë pas denoncimit, në vendngjarje kanë mbërritur forca të shumta policore dhe Prokurori Publik nga Prokuroria Themelore e Koçanit për të kryer këqyrjen e vendit të ngjarjes.
Dyshimet e para janë për vrasje dhe dhunë ekstreme.
Prokuroria ka njoftuar se trupi është dërguar menjëherë për obduksion (autopsi) për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes dhe kohën kur ka ndodhur ngjarja. Deri në këto momente, viktima mbetet e paidentifikuar.
”Po ndërmerren të gjitha masat për zbardhjen e rastit dhe përcaktimin e rrethanave në të cilat ka ndodhur vdekja,” deklaruan nga MPB për mediat.