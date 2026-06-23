Gjendet pa shenja jete një person në Rahovec, rasti po hetohet
Një person është gjetur pa shenja jetë në shtëpinë e tij.
Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të hënën në Rahovec.
Tutje bëhet e ditur se me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.
“Rahovec / 22.06.2026 - NN. Viktima mashkull kosovar është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar për në IML për obduksion. Rasti në procedurë hetimore”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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