Gjendet pa shenja jete një grua në Prishtinë
Policia e Kosovës ka njoftuar se një grua është gjetur pa shenja jete në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur të premten në rrugën “Nazim Gafurri”, të premten.
“Është raportuar se viktima femër kosovare, është gjetur pa shenja jete nga familjarët. Njësit relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës”, thuhet në njoftim.
Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
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