ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Në orët e paradites së sotme është raportuar se në banesën e saj është gjetur pa shenja jete një grua rreth moshës 76 vjeçe, në Mitrovicë.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.

Sipas tij, njësitë përkatëse policore, kanë dalë në vendin e ngjarjes.

“Me urdhër të prokurorit kompetent është iniciuar rasti Hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion”, ka thënë Zahiti. /Telegrafi/

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.

Sipas tij, njësitë përkatëse policore, kanë dalë në vendin e ngjarjes.

“Me urdhër të prokurorit kompetent është iniciuar rasti Hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion”, ka thënë Zahiti. /Telegrafi/

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