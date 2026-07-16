Gjendet pa shenja jete 76 vjeçarja në banesën e saj në Mitrovicë, rasti po hetohet
Në orët e paradites së sotme është raportuar se në banesën e saj është gjetur pa shenja jete një grua rreth moshës 76 vjeçe, në Mitrovicë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.
Sipas tij, njësitë përkatëse policore, kanë dalë në vendin e ngjarjes.
“Me urdhër të prokurorit kompetent është iniciuar rasti Hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion”, ka thënë Zahiti. /Telegrafi/
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.
Sipas tij, njësitë përkatëse policore, kanë dalë në vendin e ngjarjes.
“Me urdhër të prokurorit kompetent është iniciuar rasti Hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion”, ka thënë Zahiti. /Telegrafi/