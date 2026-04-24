Gjendet një person pa shenja jete në veri të Mitrovicës, rasti po hetohet
Një person është gjetur pa shenja jetë në veri të Mitrovicës.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ndodhi mes datave 18-23.04.2025 rreth orës 22:38.
Tutje thuhet se lidhur me rastin në vendngjarje kanë dalë njësitet përkatëse ku nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e viktimës.
“Mitrovicë Veri / 18-23.04.2026/22:38. Është gjetur pa shenja jete në banesën e tij viktima mashkull kosovar. Lidhur me rastin në vendngjarje kanë dalë njësitet përkatëse ku nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e viktimës. Me urdhër të prokurorit është dërguar në IML për obduksion trupi i pajetë. Rasti duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
