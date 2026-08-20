Gjashtë persona të armatosur hipën në një cisternë pranë Jemenit
Gjashtë persona të armatosur kanë hipur në një anije cisternë në brigjet e Jemenit.
Ekuipazhi i armatosur mori kontrollin e anijes dhe e devijoi atë drejt Somalisë, tha të enjten Operacionet Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO).
Gjendja e ekuipazhit është aktualisht e panjohur, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen pasi UKMTO tha më parë se kishte marrë një raport për një incident në lindje të qytetit portual Mukalla të Jemenit, ku cisterna raportoi se iu afrua një anije e paautorizuar.
Analisti ushtarak i Sky News, Sean Bell, diskutoi incidentin, duke thënë: "Vetëm disa vjet më parë kjo po ndodhte mjaft rregullisht, dhe mënyra se si u zgjidh kryesisht ishte duke futur kontraktorë privatë në anijet civile...
"Pra, pyetja është pse po ndodh", shtoi ai, duke thënë se zona më e gjerë po bëhet më e paqëndrueshme. /Telegrafi/