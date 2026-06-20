Gem, varësja inteligjente që ju tregon kur digjeni nga Dielli
Telefonat inteligjentë dhe orët inteligjente janë të mrekullueshme, por a mund t'ju tregojnë se kur do të digjeni nga dielli?
Një varëse inteligjente mundet! Njihuni me Gem.
Gem është një varëse inteligjente me pamje elegante që mund ta ngatërroni me bizhuteri.
Megjithatë, mund të bëjë disa gjëra vërtet interesante për ju.
Pajisja ka një sërë sensorësh brenda shasisë së saj prej titaniumi që mund të matin sasinë e rrezatimit UVA dhe UVB që lëkura juaj po thith.
Mund ta shihni ekspozimin tuaj në kohë reale brenda aplikacionit shoqërues dhe ta personalizoni atë me gjëra të tilla si lloji i lëkurës, zakonet tuaja, nëse përdorni apo jo krem mbrojtës nga dielli, ose cili është niveli i mbrojtjes.
Pasi të keni futur të gjitha të dhënat personale brenda aplikacionit, Gem mund t'ju japë një vlerësim se sa kohë mund të qëndroni në diell pa mbrojtje para se lëkura juaj të skuqet.
Bateria e Gem zgjat rreth një javë me një karikim të vetëm, duhen vetëm dy orë për t'u mbushur dhe është gjithashtu rezistente ndaj spërkatjeve. /Telegrafi/