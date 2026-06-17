Gashi-Solstrom: Maqedonia e Veriut e përkushtuar në përmbushjen e reformave që na afrojnë me BE-në
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, zhvilloi sot një takim me ambasadorin e Suedisë në vend, Ola Solstrom, ku u vlerësuan marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe dhe bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet dy shteteve.
Sipas njoftimit të Kuvendit, bashkëbiseduesit riafirmuan partneritetin e fuqishëm në kuadër të NATO-s dhe organizatave parlamentare ndërkombëtare, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të dialogut dhe bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.
Gashi bëri të ditur se në fokus të takimit ishte procesi eurointegrues i vendit, reformat dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit mes North Macedonia-s dhe Suedisë.
“Biseduam për procesin eurointegrues, reformat dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve tona. Rikonfirmuam përkushtimin tonë për avancimin e dialogut dhe përmbushjen e reformave që e afrojnë vendin drejt Bashkimit Evropian”, deklaroi kryeparlamentari.
Në takim u diskutua gjithashtu për zhvillimet aktuale në Kuvend, rëndësinë e llogaridhënies ndaj qytetarëve dhe iniciativat e përbashkëta që synojnë promovimin e vlerave evropiane te të rinjtë.
Një moment i veçantë i takimit ishte edhe ftesa e ambasadorit suedez që Gashi t’i bashkohet ekipit “Team Sweden” gjatë Kampionatit Botëror.
“Një gjest i bukur miqësie që dëshmon afërsinë e marrëdhënieve tona dhe vlerat që ndajmë si partnerë dhe miq”, përfundoi Gashi.