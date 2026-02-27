Galaxy S26 nuk është një telefon i thjeshtë - Al merr kontrollin e tij
Mendonit se Galaxy S26 ishte një tjetër telefon Android në treg?
Samsung nuk mendon kështu.
Telefoni ka përgatitur terrenin për një sistem të ri operativ mbi të cilin po punon gjigandi i Koresë së Jugut.
Kreu i biznesit celular të Samsung, TM Roh, pohon se linja Galaxy S26 është ndër telefonat e parë të saj që përdor një sistem operativ AI të zhvilluar në partneritet me Google.
Al po punon në nivelin e sistemit operativ në telefonat e rinj, duke u lejuar atyre të kryejnë detyra komplekse me shumë aplikacione me ndërhyrje minimale njerëzore.
Por, pavarësisht reklamimit të bujshëm, sistemi operativ AI sapo ka filluar të marrë formë dhe një sistem operativ krejtësisht i ri nuk ekziston ende.
Drejtori operativ i Samsung për Mobile eXperience Business, Won-Joon Choi, dhe Drejtori i Marketingut i divizionit evropian, Benjamin Braun, e pranuan këtë.
Ata zbuluan se kompania po punon në sistemin operativ me Al.
Samsung pret që ky sistem të jetë dallues, duke i dhënë avantazh ndaj Apple dhe konkurrentëve të tjerë të Android. /Telegrafi/