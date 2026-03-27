Fuqia e futbollit: Shumëfish më shumë kërkime tani për Kosovën në Google nga Turqia, se sa kur shpallëm Pavarësinë
Kombëtarja e Kosovës arriti mbrëmë një fitore historike ndaj Sllovakisë në kuadër të gjysmëfinales së playoff-it për kualifikim në Kupën e Botës.
Tani ‘Dardanët’ do të përballen me Turqinë të martën në finalen vendimtare në stadiumin ‘Fadil Vokrri’, aty ku do të përcaktohet se cila skuadër do të sigurojë biletën për në turneun më të madh në botë për shtete.
Ky triumf i Kosovës duket që ka zgjuar interesim jashtëzakonisht të lartë në Turqi dhe këtë e dëshmojnë më së miri statistikat e publikuara nga Google Trends.
Google Trend
Madje nëse shohim kërkimet në shtatë ditët e fundit, vërejmë se Kosova është në mesin e dy temave më të kërkuara në Google në Turqi.
I njëjti trend është vërejtur edhe në Sllovaki, ndonëse jo në të njëjtën shkallë interesimi si në Turqi, por që ishte e mjaftueshme duke marrë parasysh se ata janë një vend që nuk e njohin zyrtarisht pavarësinë e Kosovës.
Kjo rritje e jashtëzakonshme e interesimit tregon qartë se futbolli nuk është thjesht një lojë, por një forcë që bashkon njerëzit, zgjon kureshtje ndërkombëtare dhe se mund të tejkalojë kufijtë dhe të kthejë një vend të vogël në qendër të vëmendjes globale./Telegrafi/