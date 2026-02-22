Francezët kanë zgjedhur 100 lojtarët më të mirë të shekullit të XXI
Medium sportive francez Canal + publikoi një listë të futbollistëve më të mirë në botë nga viti 2001 deri në vitin 2025. Siç pritej, lista kishte ata që ishin pro, por edhe ata që ishin kundër.
Kryesisht për shkak të pozicionit të brazilianit Ronaldo, i cili është në vendin e katërt. Shumë veta besojnë se vitet e tij më të mira ishin në fund të viteve '90.
Lionel Messi është në krye, i ndjekur nga Cristiano Ronaldo në vendin e dytë.
Ata pasohen nga francezi legjendar Zinedine Zidane, dhe më pas braziliani i përmendur më lartë, Ronaldo. Dhe dyshja që shënoi 20 vitet e fundit të futbollit botëror pasohet nga Zinedine Zidane.
Manuel Neuer u rendit në vendin e pestë, Andres Iniesta në vendin e gjashtë, dhe dhjetë të parët plotësohen nga Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi dhe Sergio Ramos.
Kur bëhet fjalë për futbollistët nga rajoni, në listë janë vetëm tre lojtarë. Konkretisht, Luka Modrić, i cili është në vendin e 15-të, dhe gjithashtu janë slloveni Jan Oblak, i cili është në vendin e 74-të. /Telegrafi/