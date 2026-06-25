Franca përjeton ditën e saj më të nxehtë në histori, ndërsa temperaturat kalojnë 44 gradë Celsius
Një grua britanike ka vdekur në një kamping francez, dhe një trevjeçar u gjet i vdekur në një makinë të nxehtë në Paris, ndërsa Franca regjistroi ditën e saj më të nxehtë në histori.
Temperaturat arritën kulmin në 44.3 gradë Celsius në qytetin jugperëndimor të Pissos të martën - duke e bërë atë ditën më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë.
Gruaja e moshuar po qëndronte në kampingun Baie D-Aunis me burrin e saj në qytetin bregdetar Tranche-sur-Mer në Francën Perëndimore kur u sëmur.
Ndërkohë, një djalë trevjeçar u gjet i vdekur në një makinë në një periferi të Parisit, ndërsa zhiva u rrit në 41 gradë Celsius në kryeqytetin francez.
Prindërit e trevjeçarit e gjetën djalin në 'makinën jashtë shtëpisë së tyre' të mërkurën, tha një burim policor.
Prindërit e tij e kishin dërguar fëmijën në shtrat pasi ai kishte shprehur se ndihej i lodhur.
Rreth 45 minuta më vonë, ata kuptuan se djali i tyre nuk ishte në dhomën e tij dhe e gjetën pa ndjenja në një makinë, sipas raporteve lokale.
Djali besohet se është mbyllur në automjet, por rrethanat se si përfundoi në makinë janë të paqarta.
Incidenti e çon në tre numrin e fëmijëve që vdesin në kushte ekstreme të motit në Francë, pasi dy vëllezër e motra vdiqën pasi u lanë në një makinë të nxehtë në fillim të kësaj jave.
Agjencitë e motit kanë paralajmëruar se nxehtësia ekstreme mund të rrezikojë jetët, ndërsa pjesa më e madhe e Evropës Perëndimore është nën një 'kupolë të nxehtësisë'.
Franca të mërkurën regjistroi ditën më të nxehtë që nga fillimi i matjeve në vitin 1947, me temperaturën mesatare kombëtare që arriti në 30 gradë Celsius.
Kryebashkiaku i Parisit, Emmanuel Gregoire, më herët të enjten raportoi se vdekjet ishin në rritje në kryeqytet.
Ministria e Shëndetësisë më vonë konfirmoi se kishte pasur 25 arreste kardiake të lidhura me nxehtësinë në 24 orët e fundit në Paris.
Veç këtyre, nxehtësia ekstreme ka bërë që tre reaktorë bërthamorë të mbyllen në Francë. /Telegrafi/