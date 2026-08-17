Fotot nga dritarja e avionit mund të duken mahnitëse: 3 mënyra për t’i bërë spektakolare
Reflektimet, xhami dhe lëvizja e avionit shpesh e prishin fotografinë – këto tri këshilla të thjeshta bëjnë diferencën
Të shikosh tokën nga lart është një spektakël më vete – vargmalet duken si miniatura, brigjet si harta të vizatuara, ndërsa retë si një det i bardhë. Por kur shikoni fotografitë e bëra nga dritarja e avionit, shpesh shfaqen reflektime, xham i papastër ose një krah avioni i prerë përgjysmë.
Me pak përgatitje, fotografitë e zakonshme mund të shndërrohen në pamje mbresëlënëse për rrjetet sociale ose albumin e udhëtimit. Nuk duhet të jeni fotograf profesionist – mjaftojnë këto tri këshilla.
1. Planifikoni fotografinë para ngritjes
Zgjedhja më e mirë është një vend pranë dritares, përpara krahut ose menjëherë pas tij, në mënyrë që motori të mos ju zërë pamjen dhe të zvogëloni ndikimin e vibrimeve.
Në fluturimet ku mund të zgjidhni vendin, rezervojeni sa më herët gjatë check-in-it online.
Në çantën që mbani pranë vetes është mirë të keni:
- telefonin me bateri të mbushur;
- një pecetë për pastrimin e dritares;
- një xhaketë të errët.
Para nisjes aktivizoni modalitetin e fluturimit – kamera do të funksionojë normalisht. Rregulloni ndriçimin e ekranit që ta shihni mirë kuadrin dhe aktivizoni HDR-në automatike, nëse telefoni juaj e ofron.
Kështu, kur avioni të kalojë mbi male, brigje apo ishuj, do të jeni gati.
2. Kompozoni fotografinë si profesionist
Një nga gabimet më të zakonshme është që në fotografi të hyjnë pa dashje skajet e dritares, plastika e kabinës apo perdja e saj.
Nëse dëshironi që peizazhi të jetë në qendër të vëmendjes, afrojeni objektivin sa më pranë xhamit dhe mbusheni kuadrin me qiell, re dhe tokë.
Megjithatë, pjesë të avionit mund të përdoren qëllimisht në kompozim. Krahu, për shembull, mund ta drejtojë shikimin drejt horizontit ose perëndimit të diellit.
Një problem tjetër janë reflektimet. Blici duhet shmangur plotësisht, sepse ndriçon xhamin dhe krijon njolla të bardha në fotografi.
Për t’i reduktuar reflektimet:
- mbajeni telefonin sa më afër dritares;
- fotografoni pothuajse pingul me xhamin;
- fikeni dritën mbi ulëse;
- përdorni një xhaketë të errët si “perde” rreth telefonit për të bllokuar dritën nga kabina.
Motivet më të bukura mund të jenë vargmalet, ishujt, brigjet gjatë perëndimit, liqenet, dritat e qyteteve gjatë uljes apo format gjeometrike të fushave.
3. Shfrytëzoni dritën dhe teknologjinë
Avioni lëviz me shpejtësi, vibron dhe herë pas here lëkundet, ndaj për një fotografi të mprehtë kamera ka nevojë për pak ndihmë.
Në telefon, prekni pjesën e pamjes që dëshironi të jetë në fokus – për shembull majën e krahut ose një vargmal.
Nëse shfaqet kontrolli i ekspozimit, uleni pak. Është më mirë që qielli të dalë pak më i errët sesa retë të jenë tepër të ndritshme dhe pa detaje.
Gjatë ngritjes, kthesave apo uljes mund të përdorni fotografimin në seri. Nga disa shkrepje, ka shumë më tepër gjasa që njëra të dalë pikërisht siç dëshironi.
Në fund, mos e nënvlerësoni përpunimin e lehtë. Brenda një minute mund:
- të prisni skajet e padëshiruara të dritares;
- të drejtoni horizontin;
- të shtoni pak kontrast dhe mprehtësi;
- të nxirrni detajet nga hijet;
- të zvogëloni efektin e mjegullës.
Pjesa tjetër varet nga momenti dhe syri juaj. Me këto tri këshilla, në fluturimin e ardhshëm ka shumë gjasa që fotografitë nga dritarja e avionit të jenë po aq mbresëlënëse sa pamja që keni parë me sytë tuaj. /Telegrafi/