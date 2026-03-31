Formacionet zyrtare, Ukrainë - Shqipëri: Debuton Pllana
Shqipërisë ka publikuar formacionin startues për ndeshjen miqësore ndaj Ukrainës, e cila zhvillohet në Spanjë.
Në portë është Thomas Strakosha, ndërsa mbrojtja përbëhet nga Elseid Hysaj, Berat Gjimshiti, Bujar Pllana dhe Mario Mitaj.
Në mesfushë do të luajnë Kristjan Asllani, Julian Shehu dhe Qazim Laçi. Ndërkohë, në repartin ofensiv janë Myrto Uzuni, Arbër Hoxha dhe Armando Broja.
Shqipëria synon një paraqitje pozitive në këtë test miqësor, duke i dhënë hapësirë disa emrave të rëndësishëm në formacionin startues.
Shqipëria: Strakoshja, Hysaj, Gjimshiti, Pllana, Mitaj, Asllani, Shehu, Laçi, Uuzni, Hoxha, Broja.
Top Lajme
Jobs
Real Estate