Ford prezanton Mustang Dark Horse SC - superfuqi prej 795 kuaj/fuqi
Ford ka zbuluar modelin e ri Mustang Dark Horse SC, një version ekstrem i veturës sportive ikonike, i pajisur me motor të fuqishëm 5.2-litër V8 me supermbushje, që prodhon rreth 795 kuaj/fuqi dhe 660 lb-ft çift rrotullues.
Ky model renditet ndër Mustang-ët më të fuqishëm të prodhuar ndonjëherë dhe pozicionohet mes versionit standard Dark Horse dhe superveturës GTD.
Sipas kompanisë, Dark Horse SC është zhvilluar me teknologji të avancuar të nxjerrë nga motorsporti, duke përfshirë sistemin e pezullimit MagneRide dhe aerodinamikë të përmirësuar për stabilitet më të madh në shpejtësi të larta.
Transmisioni me 7 shpejtësi dhe dy kthetra siguron ndërrime shumë të shpejta, ndërsa paketa opsionale “Track Pack” sjell përmirësime shtesë si frena karboni-ceramike Brembo, goma performuese Michelin Pilot Sport Cup 2 R dhe elemente të karbonit për ulje peshe.
Ford thekson se ky model është i orientuar kryesisht për pistë, por mbetet i ligjshëm për përdorim në rrugë, duke ofruar performancë të lartë me një çmim më të përballueshëm se GTD.
Mustang Dark Horse SC synon të forcojë pozicionin e Ford në segmentin e makinave sportive të fuqishme, duke kombinuar traditën me teknologjinë moderne të performancës. /Telegrafi/