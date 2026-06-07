Ford lë të kuptohet për një tjetër Mustang
Ford po përgatitet të lansojë disa modele të reja me çmime fillestare nën 40,000 dollarë.
Njëri prej tyre duhet të jetë një sedan i ri.
Çfarë lloj sedani mbetet një mister, por një drejtues i Ford mund të ketë lënë të kuptohet se çfarë do të vijë, dhe mund të marrë formën e një Mustang me katër dyer.
Andrew Frick, presidenti i Ford Blue dhe Model E te Ford, tha se marka po kërkon "të zgjerojë familjen Mustang”.
Ndërsa shitjet e modelit janë të forta deri më tani këtë vit, ato kanë rënë me mijëra krahasuar me një dekadë më parë. /Telegrafi/