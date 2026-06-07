Ford po përgatitet të lansojë disa modele të reja me çmime fillestare nën 40,000 dollarë.

Njëri prej tyre duhet të jetë një sedan i ri.

Çfarë lloj sedani mbetet një mister, por një drejtues i Ford mund të ketë lënë të kuptohet se çfarë do të vijë, dhe mund të marrë formën e një Mustang me katër dyer.

Andrew Frick, presidenti i Ford Blue dhe Model E te Ford, tha se marka po kërkon "të zgjerojë familjen Mustang”.

Ndërsa shitjet e modelit janë të forta deri më tani këtë vit, ato kanë rënë me mijëra krahasuar me një dekadë më parë. /Telegrafi/

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