Forcat rumune rrëzojnë dronin e tretë brenda tri ditësh
Një dron i tretë është rrëzuar nga forcat rumune brenda vetëm tri ditësh, njoftoi presidenti rumun Nicuşor Dan, duke shtuar një sërë incidentesh të lidhura me dronë në vend.
Në një deklaratë në mediat sociale, Dan tha se një aeroplan luftarak F-16 i forcave ajrore rumune kishte kapur një dron mbi ujërat territoriale të Rumanisë rreth orës 10:13 të mëngjesit të së dielës.
Incidenti thuhet se ndodhi në zonën Sulina-Chilia të Deltës së Danubit, afër kufirit me Ukrainën, transmeton Telegrafi.
"Do të doja të përgëzoja pilotët dhe ekipet tokësore rumunë për profesionalizmin, guximin dhe efikasitetin me të cilin ata kryejnë misionet e tyre", shkroi Dan në X.
Autoritetet rumune raportuan se një F-16 rrëzoi një tjetër mjet ajror pa pilot të shtunën në mëngjes, afërsisht 10 km në perëndim të fshatit Sfântu Gheorghe në Rumaninë lindore.
Dy aeroplanë u ngritën në ajër për të identifikuar dhe kapur objektivin, dhe droni u "qëllua në mënyrë të sigurt në një zonë të pabanuar pranë kufirit", tha Ministria e Mbrojtjes e Rumanisë në një deklaratë të shtunën.
Një dron i tretë u rrëzua nga një F-16 rumun rreth orës 11:00 të paradites të premten.
Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm Rumun ka përcaktuar se droni i kapur të premten ishte i tipit Shahed i përdorur nga forcat ruse në luftën e saj kundër Ukrainës, thanë zyrtarët rumunë.
Ndërsa hetimet për dronët e rrëzuar të shtunën dhe të dielën janë ende duke vazhduar, Dan tha se ishte "e patolerueshme që Federata Ruse të vazhdojë të shkelë hapësirën ajrore të Rumanisë".
"Veprime të tilla janë të papranueshme dhe ne po i trajtojmë ato me seriozitetin më të madh, së bashku me aleatët tanë", shtoi ai.
E vendosur në krahun lindor të NATO-s dhe në brigjet e Detit të Zi, Rumania është veçanërisht e ndjeshme ndaj sfidave të sigurisë që rrjedhin nga lufta e Rusisë kundër Ukrainës, e cila filloi pasi Moska nisi pushtimin e saj të plotë të vendit në shkurt 2022.
Bukureshti ka parë një rritje të incidenteve dhe ndërhyrjeve të lidhura me dronë në hapësirën ajrore rumune në muajt e fundit, duke i bërë zyrtarët të premtojnë masa të shtuara sigurie në të gjithë vendin.
Në maj, një dron rus që mbante eksplozivë u përplas në një bllok apartamentesh në Galați, duke shkaktuar një zjarr në çati dhe duke plagosur dy persona.
Muajin pasardhës, një dron detar ukrainas shpërtheu gjithashtu në portin rumun të Konstancës. Ushtria ukrainase tha se kishte devijuar nga kursi si rezultat i ndërhyrjes së luftës elektronike ruse.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen i ka quajtur incidente të tilla "një pasojë e drejtpërdrejtë e luftës së Rusisë kundër Ukrainës". /Telegrafi/