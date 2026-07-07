Fondi Shëndetësor: Denonconi barnatoret që refuzojnë ilaçet me recetë
Çdo barnatore duhet të ketë ilaçet që janë në listën pozitive dhe që lëshohen me recetë, theksoi sot drejtori i përgjithshëm i Fondit për Sigurime Shëndetësore, Sasho Klekovski.
Ai u bëri thirrje qytetarëve që të denoncojnë në Fond, përmes email-it informativ ose formularit të informacionit, nëse një barnatore refuzon të japë një ilaç me recetë.
“Çdo ilaç në listën pozitive duhet të lëshohet me recetë”, shtoi Klekovski, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve pas konferencës për shtyp në Qeveri, në të cilën prezantoi zgjerimin e ri të listës pozitive me tre ilaçe të reja antikoagulante – enoksaparinë, nadroparinë dhe rivaroksaban.
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