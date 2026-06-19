Fondacioni bullgar "Maqedonia" ka anuluar bllokadën e pikave kufitare me Maqedoninë e Veriut
Protesta e planifikuar për të dielën me një bllokim të planifikuar të tre pikave kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është anuluar për momentin.
Këtë e deklaroi për "BTA" Viktor Stojanov, kryetar i fondacionit bullgar "Maqedonia". Vendimi u mor pas bisedimeve me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme bullgare, si dhe me ambasadorin bullgar në Maqedoni.
Sipas Stojanov, fondacioni tradicionalisht ka punuar në koordinim me institucionet bullgare dhe pikërisht kjo çoi në vlerësimin se për momentin veprime të tilla proteste, duke përfshirë edhe një bllokim afatshkurtër të kufirit, do të ishin kundërproduktive.
Ai theksoi gjithashtu se qëllimi i iniciativës është t'u ofrojë qytetarëve një mundësi për të shprehur pikëpamjet e tyre mbi çështjet që lidhen me marrëdhëniet me Maqedoninë dhe situatën e bullgarëve në vend. Në të njëjtën kohë, megjithatë, u vu re se një formë e tillë presioni mund të krijojë tensione shtesë dhe të angazhojë burime të konsiderueshme administrative dhe policore./Telegrafi/