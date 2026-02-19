Fjolla Morina ndahet nga i dashuri pas largimit nga Big Brother VIP Kosova 4
Këngëtarja e njohur shqiptare, Fjolla Morina, ka vendosur të përfundojë lidhjen e saj pas aventurës së fundit në Big Brother VIP Kosova 4.
Fjolla, e cila u bë pjesë e edicionit të katërt të programit, u tërhoq më pas nga shtëpia e famshme për shkak të mirëqenies së shëndetit mendor, por duket se kjo eksperiencë solli edhe një fund të marrëdhënies së saj personale.
Burimet e Prive by LS kanë bërë të ditur se Fjolla dhe i dashuri i saj i kanë ndarë rrugët, duke vendosur të ecin veç e veç pas përvojës në reality show.
Lidhja e tyre duket se nuk arriti të mbijetojë pas periudhës intensive brenda shtëpisë dhe pas vëmendjes së madhe publike që e shoqëroi pjesëmarrjen e saj.
Ky zhvillim vjen pak kohë pasi këngëtarja u përball me sfida të shëndetit mendor, të cilat e detyruan të largohej nga BBVk 4, duke lënë pas jo vetëm lojën, por edhe lidhjen personale që kishte jashtë shtëpisë.
Fansat e saj presin që Fjolla të fokusohet tani te karriera dhe projekte të reja muzikore. /Telegrafi/