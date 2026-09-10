Fivestar: anëtarësim njëvjeçar me çmim të reduktuar, deri më 14 shtator
Nga 9 deri më 14 shtator, Fivestar ofron tre plane dymbëdhjetëmujore me çmim të reduktuar.
Shtatori është muaji kur njerëzit fillojnë vërtet
Janari është muaji i premtimeve. Shtatori është muaji i vendimeve.
Pushimet mbaruan dhe orari u kthye në normalitet. Kur ditët përsëriten njësoj, stërvitja gjen një vend të caktuar brenda tyre. Pikërisht tani një zakon i ri merr formë më lehtë se në çdo periudhë tjetër të vitit. Prandaj oferta vjen në këtë muaj.
Planet dhe çmimet
Multi X12 kushton 92 euro dhe është plani me akses më të gjerë. E zgjedhin ata që duan të përdorin gjithçka që ofron qendra, pa u ndalur për të pyetur nëse diçka përfshihet apo jo.
Uni X12 kushton 82 euro. Është plani për anëtarët që e dinë saktë çfarë duan të bëjnë dhe nuk duan të paguajnë për shërbime që nuk i përdorin.
Day X12 kushton 72 euro dhe vlen për stërvitje gjatë orëve të ditës, kur salla është më e qetë dhe pajisjet më të lira.
Pse një plan vjetor funksionon më mirë
Rezultatet nuk vijnë nga një stërvitje e vetme e përsosur. Ato vijnë nga stërvitje të rregullta, të përsëritura javë pas jave dhe muaj pas muaji.
Me një anëtarësim mujor, çdo tridhjetë ditë duhet të marrësh sërish të njëjtin vendim: të paguash dhe të vazhdosh. Pikërisht aty ndërpriten shumica e programeve. Plani vjetor e heq atë vendim nga tavolina. Mbetet vetëm zbatimi.
Oferta zgjat deri më 14 shtator
Oferta zgjat deri më 14 shtator, dhe pas kësaj date çmimet kthehen në tarifat e rregullta.
Vendimi merret këtë javë, rezultati të shoqëron gjithë vitin.