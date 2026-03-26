“Fitorja edhe minimale na gëzon, veç me kalu topi rrjetën”, Ish futbollisti Blendi Memaj flet për ndeshjen dhe atmosferën në Bratislavë
Një fitore minimale do të gëzonte tërë Kosovën, kështu ka deklaruar ish futbollisti i Lirisë Blendi Memaj për Telegrafin.
Memaj ka udhëtuar me tifozët e Kosovës për ta mbështetur kombëtaren para kësaj përballje jetike, të vlefshme për gjysmëfinalen e play-offit të Kupës së Botës.
Në një intervistë për Telegrafin, ai deklaroi se është i lumtur që është në mesin e tifozëve, kurse i sigurt se të gjithë yjet e Kosovës e dinë rëndësinë e kësaj sfide.
“Me të vërtetë qysh po e shohim është një atmosferë e jashtëzakonshme, është një ndjenjë e mirë dhe krenari me qenë pjesë e kësaj tifozërie ndonëse kontributi ynë në krahasim me ata (lojtarët) është pak më i zbehët, por prapë së prapë ndihem mirë edhe shumë krenar që sot pata mundësinë të jem pjesë e këtij ballafaqimi historik”.
“Në bazë të asaj që jemi informuar dhe kemi qenë mjaftë aktiv duke e përcjellë për shkak të rëndësisë së madhe që e ka, e shoh se është një disponim i jashtëzakonshëm edhe një motivim shumë i madh i të gjithë futbollistëve për shkak se edhe ata janë të vetëdijshëm se përmes këtyre ndeshjeve do të bëhen pjesë e historisë në njëfarë forme edhe normalisht janë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij takimi. Do t’i qasën maksimalisht mirë dhe do të tentojnë përmes profesionalizmit të nxjerrim rezultat pozitiv për shkak se asgjë tjetër nuk do të ishte e favorshme përpos rezultat pozitiv, fitores”.
I pyetur për rezultatin përfundimtar, Memaj shtoi se edhe një fitore minimale do të ishte e mjaftueshme për t’i gëzuar të gjithë “Dardanët”.
“Po unë thashë edhe më herët se edhe një fitore minimale, me gjysmë gole, veç me kalu topi rrjetën... mendoj një fitore minimale e Kosovës do të na gëzonte shumë”, deklaroi ai.
Ndërkohë, përballja mes Sllovakisë dhe Kosovës do të zhvillohet nga ora 20:45.
Ekipi i Telegrafit ndodhet në Bratislavë, me gazetarët Lavdim Pireva dhe Romak Zeqiri, si dhe kameramanin Korab Basha.
Udhëtimi i ekipit është mundësuar nga 99esim, Globi M.I, DFK Group dhe Lasko./Telegrafi/