Fitoi 8-0 dhe më pas u shkarkua, zbulohet arsyeja tronditëse e vendimit ndaj trajnerit të njohur
Flamengo ka shkarkuar në mënyrë tronditëse trajnerin e saj, Filipe Luis, pavarësisht se legjenda e klubit e drejtoi skuadrën drejt një fitoreje të thellë 8-0 ndaj Madureira vetëm disa orë më parë.
Shkarkimi i një trajneri menjëherë pas një triumfi 11-0 në total në gjysmëfinale dukej i pashpjegueshëm për publikun. Megjithatë, detaje sensacionale të reja kanë zbuluar se pas vendimit fshihej një “tradhti” e thellë prapa skenave.
Është raportuar se marrëdhënia u kris pasi drejtuesit e klubit zbuluan se Luís kishte zhvilluar bisedime të fshehta me grupin pronar të ish-klubit të tij, Chelsea.
Sipas UOL, arsyeja kryesore e shkarkimit nuk lidhej vetëm me performancën në fushë, por me një thyerje serioze të besimit.
Presidenti Luiz Eduardo Baptista, i njohur si Bap, zbuloi se trajneri kishte hyrë në negociata sekrete me BlueCo, kompania që zotëron Chelsean dhe Strasbourgun, gjatë procesit të rinovimit të kontratës së tij.
Ky zbulim rezultoi fatal për marrëdhënien mes palëve.
Gjatë këtyre bisedimeve, Luis thuhet se ndërpreu komunikimin me Flamengon për tre ditë. Fillimisht ai mendonte se po diskutonte për një rol te Chelsea, por më pas mësoi se pozicioni ishte në fakt për klubin francez Strasbourg.
Pasi e kuptoi këtë, ai u rikthye në negociata me gjigantin brazilian, por dëmi ishte tashmë i pakthyeshëm.
Presidenti Bap u ndje thellësisht i tradhtuar nga takimet e fshehta, gjë që përshpejtoi vendimin për të shkarkuar trajnerin 38-vjeçar, pavarësisht sukseseve të fundit në arenën vendase.
Luís largohet me një bilanc mbresëlënës si trajner. Ai kaloi nga roli i lojtarit në trajner të moshave të reja, përpara se të merrte drejtimin e ekipit të parë.
Gjatë periudhës së tij në krye, ai drejtoi 101 ndeshje, duke regjistruar 64 fitore dhe vetëm 15 humbje./Telegrafi/