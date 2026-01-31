“Fitim për ta, sëmundje për ne", në Shkup u protestua për mbylljen e fabrikës së çimentos
Protestuesit në qytetin e Shkupit kërkuan mbylljen e fabrikës së çimentos "Usje", duke theksuar se fitimi ekonomik nuk duhet të jetë mbi shëndetin e njerëzve.
Protesta filloi para Qeverisë, pas së cilës protestuesit u drejtuan drejt Parlamentit dhe vazhduan para Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Pjesëmarrësit thanë se institucionet kanë përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe se kërkesat për mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit duhet të marrin një përgjigje specifike dhe urgjente institucionale.
Disa nga mesazhet e dërguara përmes pankartave iu referuan edhe çështjes së matjes së ndotjes, me kritika se situata reale nuk po paraqitet në mënyrë adekuate dhe se qytetarët janë ekspozuar ndaj emetimeve të dëmshme për vite me radhë.
Protestuesit theksuan se nuk mund të pranojnë një situatë në të cilën, siç thanë ata, “nuk mund të marrim frymë nga fitimi”, duke theksuar se e drejta për ajër të pastër është një e drejtë themelore njerëzore, jo një privilegj.