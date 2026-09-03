Filmohet momenti kur forcat ruse sulmojnë një Universitet në Kiev
Forcat ruse kanë goditur një universitet në Kiev gjatë kohës kur po zhvillohej online, në transmetim të drejtpërdrejtë, mbrojtja e një disertacioni.
Sulmi ndodhi më 1 shtator, ditën kur në Ukrainë shënohet fillimi i vitit të ri shkollor. Përveç goditjes së universitetit, Rusia kreu sulme të tjera me raketa dhe dronë në territorin ukrainas.
Gjatë një vizite në një shkollë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky dënoi sulmet ruse dhe tha se veprimet e Moskës janë “thjesht krejtësisht të çmendura”.
Zelensky theksoi se, pavarësisht luftës dhe armiqësive, ekziston një parim themelor që duhet të respektohet nga të gjithë.
“Edhe armiqtë duhet ta kuptojnë një gjë themelore: fëmijët janë fëmijë”, tha lideri ukrainas.
Sulmet ruse kanë vazhduar ndërsa Ukraina përballet me një tjetër vit shkollor në kushtet e luftës, me shumë institucione arsimore që funksionojnë nën masa të shtuara sigurie ose pjesërisht online. /Telegrafi/