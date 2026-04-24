Filmi "Michael" ka një fillim të fortë në kinematë në mbarë botën pavarësisht kritikave për cilësi të dobët
Filmi "Michael" pati një fillim të shkëlqyer në kinematë anembanë botës, duke fituar 18.5 milionë dollarë (rreth 17.0 milionë euro) në ditën e premierës. Këto shitje biletash përfshijnë 16.6 milionë dollarë (rreth 15.3 milionë euro) të mërkurën dhe 1.9 milionë dollarë (rreth 1.7 milionë euro) shtesë nga premierat e së martës.
Është një biografi muzikore nga studioja Lionsgate që gjurmon ngritjen e Michael Jackson dhe u shfaq premierë në Amerikën e Veriut dhe në 82 tregje ndërkombëtare.
Gjatë fundjavës, filmi "Michael" pritet të dominojë shifrën globale të biletave, me parashikime fitimesh prej 65 deri në 75 milionë dollarë (rreth 59.8–69.0 milionë euro) në SHBA dhe midis 75 dhe 80 milionë dollarë (rreth 69.0–73.6 milionë euro) në tregun ndërkombëtar.
Foto: IMdb
Pavarësisht kritikave negative, filmi ka pasur një sukses të fortë komercial deri më tani. Fillimi më i mirë u regjistrua në Francë, ku fitoi 2.6 milionë dollarë (rreth 2.4 milionë euro) në 743 kinema të mërkurën.
Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda vijojnë me të njëjtën shumë, Italia me 1.3 milion dollarë (rreth 1.2 milionë euro) në 480 kinema, Meksika me 1.1 milion dollarë (rreth 1.0 milionë euro) dhe Spanja me 1.1 milion dollarë (rreth një milionë euro) në 520 kinema.
Universal Pictures, përgjegjëse për shpërndarjen ndërkombëtare, vlerëson se këto rezultate janë më të mira se rezultatet fillestare të filmave "Bohemian Rhapsody" dhe "Oppenheimer" në shumicën e tregjeve.
Filmi është drejtuar nga Antoine Fuqua dhe ndjek ditët e para të këngëtarit në grupin Jackson 5 deri në statusin e tij si një nga artistët më të mëdhenj në botë. Roli i Michael Jackson luhet nga kushëriri i tij Jaafar Jackson, ndërsa Colman Domingo dhe Nia Long luajnë prindërit e tij Joe dhe Katherine Jackson.
Disa nga kritikat janë drejtuar ndaj filmit që ofron një rrëfim të zbutur të jetës së Jacksonit, pasi nuk përfshin akuza për abuzim seksual me fëmijë që dolën në pah më vonë në karrierën e tij.
Një version origjinal i skenarit përfshinte padinë e vitit 1993, por ato skena u hoqën pasi producentët zbuluan një klauzolë në marrëveshjen e paditësit të ri që e ndalon atë të shfaqet ose të përmendet në filma ose televizion. Filmi tani përfundon gjatë turneut Bad të vitit 1988.
Prodhimi i filmit "Michael" kushtoi të paktën 170 milionë dollarë (rreth 156.4 milionë euro), duke e bërë atë një nga filmat biografikë më të shtrenjtë të të gjitha kohërave. /Telegrafi/