Filipçe për Marrëveshjen e Prespës: Politikat e guximshme e sollën Maqedoninë në NATO, frikacakët tani po e mbajnë në vend
Politikat e guximshme e sollën Maqedoninë në NATO, frikacakët tani po e mbajnë në vend, tha kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.
Filipçe theksoi se Marrëveshja e Prespës mbylli një çështje të madhe, dekadash të gjata - mosmarrëveshjen për emrin me Greqinë dhe hapi një perspektivë për shtetin, sigurinë dhe zhvillimin ekonomik.
"Marrëveshja e Prespës mbylli një çështje, një mosmarrëveshje dekadash të gjata për emrin me Greqinë. Ne tani, nga kjo distancë kohore, jemi shtet anëtar i NATO-s për tetë vjet, pjesë e aleancës më të fuqishme ushtarake, diçka që i inkurajon edhe investitorët të vijnë dhe të investojnë në vend, gjë që e kemi parë gjatë mandateve tona. Fatkeqësisht, tani kjo qeveri nuk po e bën këtë, nuk po e praktikon, thjesht nuk kanë kapacitet për të menaxhuar siç duhet ekonominë", tha Filipçe.
Në përgjigjen e tij, Filipçe theksoi se sot, nga kjo distancë kohore, me të drejtë bëhet pyetja e vërtetë - ku do të ishte Maqedonia sot nëse mosmarrëveshja me Greqinë do të ishte zgjidhur shumë më herët.
"Ku do të ishim tani nëse ai mosmarrëveshje dekadash me Greqinë do të ishte zgjidhur në fillim të viteve '90? A do të ishim në rangun e Sllovenisë, dhe jam mjaft i sigurt se do të ishim. Thjesht nuk do të na duhej të përballeshim me të gjitha problemet me të cilat po përballemi tani. Ky është vetëm një argument tjetër në favor të faktit se burrat e guximshëm të shtetit janë ata që na duhen. Nuk kemi nevojë për politikanë, frikacakë, si ata që aktualisht janë në Qeveri, të cilët kujdesen vetëm për interesat e tyre", tha Filipçe./Telegrafi/