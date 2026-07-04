Filipçe: Në LSDM do të diskutojmë për pjesëmarrjen e deputetes Petrovska në platformën e re politike brenda partisë
Organet dhe trupat e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë (LSDM) javën e ardhshme do të diskutojnë për pjesëmarrjen e deputetes së partisë dhe ish-ministres së Mbrojtjes, Sllavjanka Petrovska, në aktivitetin me titull “Biseda për të ardhmen”, ku më 1 korrik u promovua një “platformë e re demokratike”, me synimin për të ngritur nivelin e debatit shoqëror në vend.
Këtë e bëri të ditur sot kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.
Gjatë muajve të fundit, deputetja ka shprehur publikisht qëndrime kritike ndaj gjendjes në parti, duke theksuar se: “Nëse nuk ndryshojmë, do të zhdukemi.”
“Në lidhje me pyetjen konkrete, do të përgjigjem konkretisht – organet e partisë do të debatojnë për këtë gjatë javës së ardhshme”, tha Filipçe.
Më herët, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, kreu i LSDM-së deklaroi se platforma paraqet një tjetër projekt politik të Hristijan Mickoskit, të cilin LSDM-ja e quan “ZNAM 2.0”, me qëllimin e vetëm, sipas tij, që të fragmentojë edhe më tej opozitën dhe ta dobësojë LSDM-në.
“Unë nuk do t’i komentoj projektet e Hristijan Mickoskit. Më vjen keq që një pjesë e shokëve hoqën dorë nga partia dhe ideologjia e tyre. Kjo është parë edhe më parë. I tillë ishte projekti ZNAM, i cili tashmë po dështon gradualisht. Organizatori është i njëjtë dhe financuesi është i njëjtë”, deklaroi Filipçe.
Ai tha se është i hapur për çdo debat dhe diskutim, por që ato duhet të zhvillohen brenda strukturave të partisë.