Filipçe: Mucunski, në emër të shefit të bandës, bëri bujë në Bruksel dhe akuzoi BE-në se nuk i zbaton reformat
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në konferencën e sotme për shtyp theksoi se OBRM-PDUKM-ja, me propagandën që bën përmes mediave të saj, po përpiqet t’ia hedhë përgjegjësinë për ngecjen e reformave Bashkimit Evropian.
Filipçe theksoi se në vend të rezultateve reale dhe reformave të zbatuara, opinioni po dëshmon kthesa politike dhe përpjekje për të manipuluar qytetarët.
"Mucunski bubulloi në Bruksel, Timço, kjo vetë tingëllon qesharake. Por ajo që nuk është aspak qesharake është se grupi kriminal i OBRM-PDUKM-së përmes mediave të tyre, tani kushtojini vëmendje, po akuzon Bashkimin Evropian se reformat nuk po zbatohen këtu në vendin tonë. E përsëris atë që ata njoftuan - Timço Mucunski, ministër i grupit kriminal OBRM-PDUKM, ndërsa në emër të kreut të bandës Hristijan Mickoski, bubulloi në Bruksel dhe akuzoi BE-në se është fajtore që ne nuk i zbatojmë reformat si kusht për vazhdimin e negociatave", tha Filipçe.
Filipçe theksoi se ky rrëfim i qeverisë së OBRM-PDUKM-së është manipulim klasik politik dhe një përpjekje për t'iu shmangur përgjegjësisë.
"Kush është i çmendur këtu? Ata nuk po bëjnë asgjë për reformat, pra fajin e ka Bashkimi Evropian? A e kuptoni shkallën e manipulimit që po ndodh? Deri dje, ne ishim fajtorë për gjithçka. Sot, fajin e ka Brukseli dhe i gjithë Bashkimi Evropian. Mucunski, njësoj si Mickoski në shtëpi, thonë një gjë para qytetarëve të vendit, por në Bruksel thonë një tjetër. Sot e dëgjuam dhe e pamë përsëri.
Ata nuk i kanë përmbushur reformat dhe nuk kanë çfarë të kërkojnë nga Brukseli. Por ajo që është e rëndësishme është se çfarë duan t'u shesin qytetarëve. Gënjeshtra dhe manipulime përsëri. Lajme të këtij lloji, të cilat dalin nga kuzhina e OBRM-PDUKM-së, janë gënjeshtra që shërbejnë për të manipuluar dhe përçarë qytetarët", tha Filipçe.
Ai theksoi se opinioni duhet t’i jetë e qartë se integrimi evropian i vendit po zhvillohet ekskluzivisht me Bashkimin Evropian dhe jo me shtete dypalëshe, duke theksuar se përpjekjet për të penguar procesin nga OBRM-PDUKM-ja shërbejnë vetëm për manipulim të brendshëm politik./Telegrafi/