FIFA publikoi provat se goli i Anglisë ndaj Norvegjisë ishte i rregullt: Çipi në top nuk regjistroi asnjë kontakt gjatë fluturimit
Anglia siguroi kualifikimin në gjysmëfinale të Kupës së Botës pas fitores 2-1 ndaj Norvegjisë, por ndeshja u shoqërua me polemika për golin e barazimit të realizuar nga Jude Bellingham në fundin e pjesës së parë.
Norvegjia kaloi në epërsi në minutën e 36-të me golin e Andreas Schjelderup, ndërsa Anglia barazoi në kohën shtesë të pjesës së parë përmes yllit të Real Madridit, Jude Bellingham.
Pas golit, portieri norvegjez Orjan Nyland iu afrua gjyqtarit Clement Turpin duke protestuar dhe duke bërë me shenjë drejt kabllos që mbante kamerën ajrore mbi fushë.
Nyland pretendoi se topi, pas goditjes së tij nga porta, kishte prekur kabllon gjatë fluturimit. Sipas rregullave, nëse një top prek një objekt të jashtëm gjatë lojës, aksioni duhet të ndërpritet dhe goli të anulohet.
Megjithatë, pas verifikimit nga VAR-i u konstatua se topi nuk kishte pasur asnjë kontakt me ndonjë objekt gjatë fluturimit.
Pas diskutimeve të shumta nëse Anglia kishte përfituar nga një vendim i gabuar për të kaluar në gjysmëfinale, FIFA publikoi të dhënat nga teknologjia e topit inteligjent.
🚨 England’s equaliser should NOT have stood!
The ball struck a camera cable from Norway’s goal-kick, clearly affecting its trajectory.
Under IFAB laws, the cable is an outside agent. Play should have been stopped and restarted with a dropped ball.
pic.twitter.com/gR29oxsfE7
— City Chief (@City_Chief) July 12, 2026
Sistemi "Connected Ball", i cili përdoret në këtë Kupë Bote për të ndihmuar në vendimet e gjyqtarëve, konfirmoi se goli i Anglisë ishte plotësisht i rregullt.
Grafika e publikuar nga FIFA tregon momentin kur Nyland godet topin nga gjuajtja e portës dhe më pas të dhënat nga çipi brenda topit dëshmojnë se nuk është regjistruar asnjë kontakt me ndonjë objekt gjatë gjithë fluturimit të tij.
Kështu, pavarësisht protestave të portierit norvegjez, goli i Bellinghamit që riktheu Anglinë në lojë rezultoi i vlefshëm sipas teknologjisë zyrtare të FIFA-s. /Telegrafi/